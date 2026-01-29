Desfile carnavalesco marca programação cultural em Trindade
Apresentação da Escola de Samba Acadêmicos de Trindade deve reunir cerca de 10 mil pessoas. Escola entra na avenida no dia 15 de fevereiro com o enredo “Do Silêncio ao Grito”
Os membros da Escola de Samba Acadêmicos de Trindade estão contando os minutos para o grande dia e, para que a festa aconteça como previsto, trabalham com dedicação em cada detalhe. A escola subirá a Avenida Manoel Monteiro no próximo dia 15 de fevereiro, domingo, às 20h30, como parte das celebrações do Carnaval no interior do Estado. A expectativa é de cerca de 10 mil espectadores, entre moradores e visitantes, consolidando o evento como uma das principais manifestações culturais do município no período carnavalesco.
A apresentação marca a culminância de um processo anual de criação, formação artística e mobilização comunitária, envolvendo ensaios, produção de fantasias, alas e carros alegóricos, além de atividades colaborativas de percussão, canto, adereçaria e costura. A iniciativa prioriza a contratação de profissionais locais, como artesãos, costureiras, aderecistas e técnicos culturais, fortalecendo a economia criativa e promovendo geração de renda no município.
Fundada em 1989, a Escola de Samba Acadêmicos de Trindade atua de forma contínua na preservação e atualização dos saberes do Carnaval goiano. Para 2026, o enredo “Do Silêncio ao Grito” propõe reflexões sobre diversidade, memória e representatividade, ampliando o caráter pedagógico e cidadão do desfile. Segundo o diretor-geral do projeto, Amarildo Jacinto, a proposta reafirma o papel do evento como espaço de expressão coletiva e formação cultural. “O desfile nasce de um trabalho construído ao longo do ano, que envolve pesquisa, criação autoral e a participação direta da comunidade”, afirma.
Além do desfile principal, a programação prevê ações complementares abertas ao público. No sábado, 14 de fevereiro, será realizado um Grito de Carnaval, com a participação de diversos blocos locais, funcionando como aquecimento para o evento de domingo. Após o desfile, nas imediações da sede da escola, está prevista uma batucada com a bateria da Acadêmicos de Trindade, também gratuita e aberta à população.
Acessibilidade e economia criativa
Coordenador de Comunicação do projeto, Inã Zoé explica que o espetáculo adota medidas de acessibilidade, como intérprete de Libras, áreas e banheiros acessíveis e sinalização adequada, desde o processo de criação até o evento final. “Também estão previstas práticas de sustentabilidade ambiental, com gestão de resíduos em parceria com cooperativa local e reaproveitamento de materiais utilizados na produção”, acrescenta.
Otimista com as festividades, Warley Lopes, secretário municipal de Turismo e Cultura, afirma que a realização do Carnaval deve contribuir para um aumento estimado de 8% no fluxo turístico, em comparação a períodos sem eventos, com incremento aproximado de R$ 600 mil na economia local. “Serão beneficiados setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços”, ressalta o secretário.
Para o carnavalesco Rodrigo Magalhães da Cunha, o impacto vai além dos números. “O Carnaval de Trindade articula criação artística, memória e economia criativa, fortalecendo identidades e projetando a cidade como referência regional”, avalia.
A equipe técnica reúne profissionais com trajetória consolidada na cultura local, como o coreógrafo Walisson Domingos da Silva, que destaca o papel formativo do projeto. “A preparação envolve crianças, jovens e adultos em processos contínuos de aprendizado, fortalecendo vínculos e ampliando repertórios artísticos”, afirma. Já a figurinista Byanca Martins de Melo ressalta a dimensão criativa do trabalho. “O desenvolvimento dos figurinos dialoga com o enredo e valoriza técnicas artesanais, conectando design, tradição e inovação”, observa.
Como contrapartida social, o projeto prevê a realização de uma oficina gratuita de produção de figurinos, com artista convidada, um mês após o Carnaval, ampliando o acesso à formação cultural. A iniciativa reforça o posicionamento do desfile como vetor de pertencimento, memória coletiva e fortalecimento das identidades locais. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.
Website: https://www.instagram.com/esct_gdt/