A Intersolar Africa 2026 posicionará Nairóbi como o principal centro de energia solar e armazenamento de energia da África Oriental

A África Oriental está emergindo como uma das regiões mais dinâmicas do mundo para energia solar e armazenamento de energia em baterias. Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2026, a Intersolar Africa acontecerá no Sarit Expo Centre, em Nairóbi, expandindo-se do bem-sucedido Intersolar Summit Africa de 2025 para uma exposição e conferência internacional completa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128852962/pt/

Intersolar Africa will take place on February 3-4 in Nairobi.

Mercado de Energia e Oportunidades na África Oriental

O rápido crescimento populacional, a industrialização e a crescente demanda por eletricidade estão pressionando os sistemas de energia em toda a África Oriental. A capacidade de geração limitada, a instabilidade da rede e os altos custos da eletricidade restringem o crescimento econômico. A energia solar fotovoltaica combinada com o armazenamento de energia surge como a solução mais econômica e escalável para expandir a capacidade, estabilizar o fornecimento e fortalecer a segurança energética a longo prazo para empresas e comunidades.

O Quênia já possui um segmento comercial e industrial (C&I) de energia solar consolidado, atendendo aos setores de manufatura, logística, hotelaria, varejo e processamento agrícola, frequentemente combinado com baterias para backup e gerenciamento de picos de demanda. Uganda, Tanzânia e Ruanda oferecem condições de importação atrativas e potencial de mercado, embora os riscos de financiamento, regulamentação e câmbio continuem sendo desafios importantes. De acordo com Cynthia Angweya-Muhati, CEO da Associação Queniana de Energia Renovável (KEREA), o mercado de energia solar do Quênia em 2026-2027 será impulsionado por sistemas C&I, aplicações de uso produtivo, armazenamento de energia e soluções de economia circular, apoiados por reformas políticas e inovação do setor privado.

Uma Plataforma para o Engajamento Global

“A Intersolar Africa responde a um dos mercados de energia solar de crescimento mais rápido do mundo”, disse o Dr. Florian Wessendorf, diretor executivo da Solar Promotion International GmbH. “Ao trazer a Intersolar para Nairóbi, conectamos a expertise global com os mercados locais e aceleramos o investimento e o desenvolvimento de projetos.” David Wedepohl, diretor executivo de Assuntos Internacionais da Associação Alemã de Energia Solar (BSW-Solar), acrescenta que a África Oriental se tornou uma região-alvo altamente atrativa para soluções de energia solar, armazenamento e sistemas isolados da rede. Ele enfatiza que Nairóbi reúne desenvolvedores de projetos, investidores, fabricantes e formuladores de políticas na combinação ideal para transformar ideias em projetos viáveis.

Palestrantes de Alto Nível e Programa de Conferências

A Intersolar Africa 2026 contará com palestrantes de alto nível abordando as questões mais prementes nos mercados de energia solar da África Oriental. Daniel Kiptoo, diretor geral da Autoridade Reguladora de Energia e Petróleo (EPRA, Quênia), discutirá os marcos regulatórios e o desenvolvimento do mercado. Yemissirach Sisay Tebeje, gerente geral da Associação Etíope para o Desenvolvimento de Energia Solar (ESEDA), compartilhará insights sobre a expansão da energia solar na África Oriental. Outros palestrantes de empresas de serviços públicos, agências governamentais e instituições financeiras abordarão temas como mitigação de riscos, viabilidade financeira e o papel do capital privado na expansão das energias renováveis. O programa da conferência explorará as últimas tendências em energia solar e armazenamento de energia na África, o desenvolvimento do mercado regional e os projetos em andamento no Sul, Oeste e Leste da África, oportunidades regulatórias e de investimento para empresas internacionais, agrivoltaica, soluções de energia solar contínua (24 horas), melhores práticas para otimização do armazenamento de baterias, fatores de crescimento da mobilidade elétrica e modelos de negócios inovadores, incluindo apresentações de startups.

Exposição e Impulsionamento do Crescimento da Energia Solar

A Intersolar Africa contará com cerca de 100 expositores e organizações parceiras de 15 países, apresentando as mais recentes tecnologias e soluções em toda a cadeia de valor da energia solar e de armazenamento de energia. Com forte demanda regional, queda nos custos da tecnologia e crescente envolvimento internacional, a Intersolar Africa 2026 proporcionará uma plataforma poderosa para conectar conhecimento global com mercados locais, acelerar investimentos e impulsionar a próxima fase de crescimento da energia solar e do armazenamento de energia em toda a África Oriental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128852962/pt/

Contato para a Imprensa:

Solar Promotion GmbH | Caixa Postal 100 170 | 75101 Pforzheim

Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

haerter-zilay@solarpromotion.com