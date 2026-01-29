A Hydrostor e a Baker Hughes aprofundam a colaboração estratégica para fazer avançar sistemas de energia confiáveis, resilientes e sustentáveis

A Hydrostor, líder mundial em desenvolvimento e operação de armazenamento de energia de longa duração (LDES, long duration energy storage), e a Baker Hughes, empresa de tecnologia de energia, anunciaram na quarta-feira um acordo estratégico de capital e soluções tecnológicas. A Baker Hughes aprofundará sua relação com a Hydrostor, integrando os recursos de tecnologia da Baker Hughes como parte do design principal da Hydrostor para sua solução de armazenamento avançado de energia de ar comprimido (A-CAES, advanced compressed air energy storage). Isso inclui até 1,4 GW de pedidos de equipamentos da Baker Hughes para os principais projetos da Hydrostor. O anúncio foi feito na Assembleia Anual da Baker Hughes de 2026 em Florença.

"Aumentar a pressão nas redes elétricas significa tornar o armazenamento de energia de longa duração uma prioridade urgente. A abordagem inovadora da Hydrostor oferece uma solução de baixo carbono para garantir confiabilidade de energia em um mix diverso de recursos de geração", afirmou Lorenzo Simonelli, presidente e CEO da Baker Hughes. "Temos o orgulho de apoiar a Hydrostor com tecnologia crítica para acelerar esses projetos, sustentando a resiliência das redes globais e possibilitando sistemas de energia sustentáveis e em escala".

"O acordo que a Hydrostor assinou com a Baker Hughes destaca o momentum por trás da plataforma de tecnologia de A-CAES, que consegue fornecer, com bom custo-benefício, confiabilidade e resiliência para redes ao redor do mundo", afirmou Curtis VanWalleghem, cofundador e CEO. "Estamos entusiasmados para desenvolver nossa relação com a Baker Hughesàmedida que nos aproximamos da construção dos nossos principais projetos e trabalhamos de forma a ampliar nosso pipeline de projetos, conforme a carga cresce e a infraestrutura de centrais de dados de IA está sendo construída globalmente".

A Baker Hughes investe na Hydrostor desde 2019. Esse último acordo estratégico marca uma expansão da relação,àmedida que a Hydrostor se aproxima da construção dos seus principais projetos nos EUA e na Austrália. Na fase inicial da expansão, a Hydrostor empregará até 1,4 GW de geração de energia e soluções de tecnologia de compressão do extensivo portfólio da Baker Hughes, incluindo tecnologia de compressão, expansor, motor e gerador.

Sobre a Baker Hughes

A Baker Hughes (NASDAQ: BKR) é uma empresa de tecnologia de energia que fornece soluções para os clientes industriais e de energia do mundo todo. Construídos com base em um século de experiência e negócios em mais de 120 países, nossos serviços e tecnologias inovadoras estão levando a energia adiante, tornando-a mais segura, mais limpa e mais eficiente para as pessoas e para os planetas. Visite-nos em bakerhughes.com.

Sobre a Hydrostor Inc.

A Hydrostor é líder em desenvolvimento e operação de sistemas de armazenamento de energia de longa duração, alavancando uma solução tecnológica comprovada e patenteada para a entrega de armazenamento de energia de longa duração a redes elétricas ao redor do mundo, usando ar comprimido e água para armazenar energia.

Fundada em 2010 e com sede em Toronto, no Canadá, e escritórios em Melbourne, Austrália, e Denver, EUA, a Hydrostor tem o apoio da Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund e outros investidores institucionais com visão de futuro, fornecendo segurança financeira a fim de se comprometer com projetos de energia de nível superior. A Hydrostor tem um amplo pipeline de projetos de A-CAES na América do Norte, na Austrália e na Europa, prontos para atender as crescentes necessidades de confiabilidade e das redes.

Assessores

A Goldman Sachs & Co. LLC, a National Bank Capital Markets e Rothschild & Co. atuaram como assessoras financeiras da Hydrostor.

Emily Smith, diretora de assuntos externos da Hydrostor, emily.smith@hydrostor.ca