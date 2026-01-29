Seguro viagem para motociclistas possui cobertura específica

O crescimento da frota de motocicletas no Brasil tem impulsionado novas demandas no setor de seguros e assistência internacional. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), divulgados pela Agência Brasil, revelam que a frota nacional de motocicletas cresceu 42% entre 2015 e 2024.



No último ano, o total de veículos motorizados de duas rodas atingiu 35 milhões, com mais de 40 milhões de pessoas habilitadas na categoria. Esse cenário reforça a importância de serviços voltados especificamente para motociclistas, sobretudo em viagens nacionais e internacionais.



Entre as modalidades que vêm ganhando espaço está o seguro viagem com cobertura específica para quem se desloca de moto. A Bora Seguro Viagem, empresa especializada em assistência internacional, explica que essa cobertura funciona como uma extensão das proteções tradicionais.

A empresa afirma que essa cobertura garante assistência médica e hospitalar em caso de acidentes relacionados ao uso da moto, desde que a prática esteja prevista nas condições do plano contratado e respeite as regras estabelecidas, como uso de equipamentos de segurança e habilitação adequada.



A principal diferença em relação ao seguro viagem comum está na aceitação do risco. Em muitos planos tradicionais, acidentes envolvendo motocicletas podem ser excluídos da cobertura. Já na modalidade voltada para motociclistas, esse tipo de deslocamento é considerado, garantindo atendimento médico, hospitalar e outros serviços assistenciais mesmo em situações decorrentes do uso da moto.



A Bora orienta que, normalmente, são contemplados acidentes pessoais ocorridos durante o uso da motocicleta, como quedas, colisões ou outros eventos que resultem em necessidade de atendimento médico, hospitalização, exames, cirurgias ou, em casos mais graves, repatriação sanitária.



No entanto, a empresa esclarece que o foco desta modalidade de seguro viagem é a assistência ao viajante, não abrangendo danos materiais à motocicleta. A cobertura está relacionada à saúde, integridade física e suporte ao segurado, não incluindo danos ao veículo, que devem ser tratados por seguros específicos para a moto.



Viajar sem um seguro adequado também pode acarretar consequências significativas. Em caso de acidentes, a Bora Seguro Viagem ressalta que os custos podem ser extremamente elevados, principalmente em países onde o atendimento médico é caro. Além do impacto financeiro, o viajante pode enfrentar barreiras linguísticas, ausência de suporte em emergências e dificuldades de acesso a serviços de saúde.



Na hora de comparar diferentes planos, o motociclista deve observar se a cobertura para uso de motocicleta está claramente prevista, quais são os limites de cobertura médica, se há exigências específicas quanto ao uso de capacete e habilitação válida, além das regras de acionamento e exclusões contratuais.



Com o aumento expressivo da frota de motocicletas no país e a popularização das viagens sobre duas rodas, cresce também a necessidade de serviços que ofereçam segurança e suporte específicos para essa categoria. O seguro viagem com cobertura para motociclistas surge como uma resposta a essa demanda, oferecendo proteção em deslocamentos que envolvem riscos diferenciados e exigem atenção especial.



Em caso de emergências de saúde durante a viagem de moto, é extremamente importante que o segurado entre em contato assim que possível para receber orientações adequadas, garantir o direcionamento correto ao atendimento médico e assegurar que os procedimentos estejam dentro das regras do plano contratado.



O acionamento da assistência pode variar de acordo com a empresa que oferece o serviço. Na Bora Seguro Viagem o contato pode ser feito por meio dos canais de atendimento do seguro, geralmente via telefone, aplicativo ou WhatsApp, disponíveis 24 horas.



