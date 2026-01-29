Dra. Bruna Silva promove inovações no curso de Zootecnia

O curso de Zootecnia do Centro Universitário UniGoyazes segue em processo de fortalecimento acadêmico e institucional, alinhado às demandas atuais do agronegócio brasileiro e às transformações do setor produtivo. A coordenação do curso está sob a responsabilidade da professora doutora Bruna Silva, docente e gestora com reconhecida atuação nas Ciências Agrárias.

Além de coordenadora do curso, a professora Bruna Silva é diretora da Escola Superior de Ciências Agrárias da UniGoyazes, desempenhando papel estratégico no desenvolvimento e consolidação das áreas ligadas ao agro na instituição. Sua atuação contribuiu diretamente para o fortalecimento acadêmico dos cursos da área, incluindo o reconhecimento do curso de Medicina Veterinária, que obteve nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

À frente da coordenação da Zootecnia, a docente conduz um projeto pedagógico voltado à formação de profissionais capacitados para atuar em produção animal, sustentabilidade, inovação tecnológica e gestão no campo, integrando teoria, prática e aproximação com a realidade do mercado.

O curso conta com estrutura completa, composta por mais de 20 laboratórios, duas fazendas, escola e haras próprio, proporcionando aos estudantes vivência prática qualificada e contato direto com as atividades do agronegócio desde a graduação.

“A coordenação do curso de Zootecnia atua na organização acadêmica, na atualização do projeto pedagógico e na articulação entre ensino, prática e demandas do setor agropecuário”, afirma a pró-reitora Elizângela Santos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a consolidação da coordenação e o fortalecimento da infraestrutura, a UniGoyazes reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino superior, a formação prática e a preparação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do agronegócio nacional.