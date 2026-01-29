Especialistas destacam sete dicas para volta às aulas

O início do ano letivo costuma ser sinônimo de prateleiras cheias e listas de materiais extensas. Porém, para além da mochila e materiais novos, existe um preparo invisível que dita o tom de todo o ano escolar. Em um cenário onde a saúde mental e as competências socioemocionais ganham cada vez mais relevância, o foco dos responsáveis deve se voltar para o que especialistas chamam de “acolhimento estratégico”.

As especialistas Glaucia Sobral, coordenadora pedagógica da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais do Elite Rede de Ensino, e Ana Barduchi, gerente pedagógica do Grupo Salta, compartilharam alguns insights para entender quais são os pilares que realmente garantem o sucesso escolar.

Elas apontam sete itens essenciais para o checklist de volta às aulas:

1. Reajuste biológico gradual



A rotina não é apenas uma regra da casa, é uma necessidade do cérebro. “Sono e alimentação adequados são pilares para a concentração e para a consolidação da memória”, explica Glaucia Sobral. A orientação é não esperar o primeiro dia de aula para mudar os horários. Mas sim, começar a ajustar o despertador e as refeições pelo menos uma semana antes, garantindo que o organismo esteja pronto para o esforço cognitivo.

2. A escuta ativa antes do primeiro sinal



A volta à escola gera um misto de empolgação e medo. Ana Barduchi ressalta que a família deve ser o porto seguro para essas emoções. “Pergunte ao aluno o que ele espera do novo ano, o que o deixa animado ou preocupado. Não há resposta certa, o importante é validar o que ele sente”, afirma. Essa validação reduz a ansiedade e fortalece o vínculo de confiança.



3. O “pertencimento” como motor do aprendizado



Pesquisas na área de psicopedagogia, como apontadas no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostram que um aluno que não se sente parte do grupo tem mais dificuldade em aprender. A integração social nas primeiras semanas é vital. Quando o estudante se sente seguro com seus pares e professores, sua energia mental é liberada para o conteúdo acadêmico. As especialistas ressaltam que os pais devem incentivar a convivência e observar como o filho descreve as novas relações.



4. Construção da autonomia monitorada



Um erro comum é: os responsáveis assumirem todas as atividades que já podem ser atribuídas às crianças e jovens. O checklist de 2026 pede mais autonomia. Delegar tarefas como organizar a mochila ou conferir os prazos de entrega. “Com a intenção de ajudar, às vezes centralizamos tudo em nós, pais. Mas isso dificulta a construção da confiança e da responsabilidade da criança”, alerta Anna Barduchi.

5. Alinhamento de expectativas (família x escola)



A clareza sobre os papéis de cada um evita ruídos futuros. A escola é o espaço de formação e socialização; a família é o suporte e a referência de limites; o aluno é o sujeito ativo. Glaucia Sobral reforça que conhecer o projeto pedagógico e os canais de comunicação da escola desde o primeiro dia cria um ambiente coerente e seguro para o estudante.

6. Atenção aos sinais de alerta



Nem toda dificuldade de adaptação é passageira. É preciso estar atento a mudanças bruscas de comportamento, como irritabilidade excessiva, isolamento, queda no rendimento ou queixas físicas (dores de cabeça e estômago) sem causa aparente. De acordo com as educadoras, identificar esses sinais precocemente permite que escola e família intervenham juntas para apoiar o aluno.

7. Uso consciente e equilibrado da tecnologia



A tecnologia deve ser uma aliada, não uma distração. O checklist ideal inclui a definição de horários para o uso de telas, diferenciando o que é tempo pedagógico do que é recreativo. “Estimular o tempo de leitura e o descanso longe dos dispositivos móveis é essencial para preservar a capacidade de foco e a qualidade do sono”, completa Glaucia Sobral.

Dica de ouro das especialistas

Para Glaucia e Ana, o ponto que amarra todos os outros é a postura dos responsáveis em relação à escola. Transmitir mensagens positivas e confiança na instituição é o que dá ao aluno a tranquilidade necessária para explorar o novo. “Valorize o esforço do seu filho e mantenha o diálogo sempre aberto. Esse é o melhor material escolar que ele pode receber”, resume Barduchi.