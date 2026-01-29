Juiz de Fora ganha nova obra de arte em grande escala do artista Wes Gama

Juiz de Fora recebe, no dia 31 de janeiro, uma nova obra de arte pública em grande escala que passa a integrar sua paisagem urbana. Assinado pelo artista nacional Wes Gama, o mural ocupa uma das empenas do "Moinho", voltada para a Rua ABertha, projetos inovadores na cidade. Com cerca de 400 metros quadrados e 26,8m de altura, a obra se impõe como um novo marco visual da Zona Norte e como símbolo de um projeto urbano que articula cultura, mobilidade e vida coletiva.

O Moinho e a Rua ABertha formam um mesmo ecossistema, no qual a arte pública atua como elemento fundamental da experiência do espaço. A obra de Wes Gama dialoga diretamente com a rua-parque, pensada para o encontro, a circulação de pessoas e a ocupação cultural.

Reconhecido nacionalmente por sua atuação na arte urbana, Wes Gama desenvolveu uma estética própria, que define como “caipira futurista”, combinando ancestralidade, tecnologia e cultura popular brasileira. Suas composições são marcadas por cores intensas, formas orgânicas e narrativas que conectam passado, presente e futuro. Entre seus trabalhos de destaque está o mural Amazon Alarm, criado para o Greenpeace Brasil, além de participações em festivais e projetos culturais de grande relevância no país. A execução do mural contou com a assistência das grafiteiras Pekena Lumen, Gart Lemos e Nathalia Medina, promovendo intercâmbio artístico e fortalecendo a cena local.

A curadoria é assinada por Priscila Amoni e Jana Macruz, da AGUA — Agência Urbana de Arte, especializada em direção de arte, curadoria e produção de projetos. A AGUA é também responsável pelo CURA – Circuito Urbano de Arte, um dos maiores festivais de arte pública da América Latina. Segundo Jana Macruz, “Wes foi a tradução perfeita para o que o Moinho quer como imagem de sua missão”. Para Priscila Amoni, a escolha do artista partiu de uma pesquisa sensível por nomes cuja poética dialoga com a natureza, o futuro e a ancestralidade.

De acordo com o artista, o mural parte da reflexão sobre o significado histórico do Moinho e sua relação com a cidade. “A criação desse mural parte de uma perspectiva do que era o Moinho, do que ele significa para a cidade, a potência que é essa mega construção. Um grande marco que faz parte da história de muitas famílias e gerações. Pensei em uma obra que mostrasse essa caminhada, esse trajeto e as pessoas que passaram por aqui e continuam passando até hoje”, afirma.

O artista também destaca a intenção de valorizar a rua como espaço público de circulação e convivência, conectando o urbano ao natural, além de evidenciar o papel das mulheres como agentes importantes desse movimento cultural.

Contexto urbano

A inauguração do mural integra as ações de lançamento da Rua ABertha, realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com o Moinho. Extensão da Rua Bertha Halfeld, passou a ser liberada para a circulação de veículos durante a semana, melhorando a mobilidade urbana da Zona Norte da cidade. Aos domingos, fecha para os carros e se transforma em uma rua-parque, pensada na escala das pessoas, do encontro e da convivência. Um novo modelo de uso do espaço público, priorizando mobilidade ativa, áreas de permanência, soluções baseadas na natureza e programação cultural.

Visível de diversos pontos do Bairro Industrial, o mural se apresenta como um presente para a população da região, passando a ser parte do repertório visual da cidade e inaugurando um novo ciclo de inspiração, circulação e transformação urbana.





Sobre o Moinho



O Moinho é um moderno centro urbano multifuncional instalado no antigo Moinho Vera Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora. O projeto propõe um novo modelo de desenvolvimento urbano ao integrar inovação, cultura, educação, moradia, saúde e comércio. A partir do retrofit de um patrimônio histórico da cidade, o Moinho atua como catalisador de transformações sociais, econômicas e culturais, promovendo impacto positivo, revitalização urbana e novas formas de viver, trabalhar e conviver na cidade. A arte pública e as ações culturais fazem parte da estratégia central do projeto, entendidas como ferramentas de ativação do espaço e de construção de pertencimento.

Serviço

Inauguração do Mural de Wes Gama

A partir de 31 de janeiro de 2026

Rua ABertha, Rua Bertha Halfeld Paleta s/n - Juiz de Fora - MG



Mais informações: https://www.instagram.com/nossomoinho/