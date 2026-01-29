Dubai Gold District Inaugurado Como Epicentro Global do Comércio de Puro e Joias

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um momento marcante para a indústria de ouro e joias da região, a Ithra Dubai inaugurou oficialmente o Dubai Gold District, um destino projetado para elevar a posição de Dubai como principal destino mundial para o comércio de ouro e joias. A abertura do Dubai Gold District marca uma nova fase no desenvolvimento de Dubai como centro global de varejo, comércio e trade. Desenvolvido como um destino unificado, o Distrito reúne toda a cadeia de valor de ouro e joias em um único local, abrangendo varejo, ouro, comércio atacadista e investimento. Ao consolidar essas atividades, o Dubai Gold District fortalece a posição de Dubai como um dos destinos globais de ouro mais confiáveis do mundo.

A inauguração também reflete o papel contínuo dos Emirados Árabes Unidos como nação líder em comércio global de ouro e metais preciosos. Em 2024–25, o país exportou aproximadamente US $ 53,41 bilhões em ouro, com grandes parceiros comerciais, incluindo Suíça, Reino Unido, Índia, Hong Kong e Turquia, posicionando o país como o segundo maior destino de comércio físico de ouro do mundo.

Como a nova "Casa do Ouro" de Dubai, o Distrito une todo o espectro da atividade de ouro e joias num único destino. Ele oferece uma ampla gama de marcas de ouro e joias globais e regionais estabelecidas, oferecendo variedade, qualidade e valor excepcionais para compradores, comerciantes e investidores.

O que diferencia o Dubai Gold District em todo o mundo é a diversidade incomparável do seu público, com um dos mais amplos grupos de compradores, comerciantes e consumidores do mundo em um único destino. Somente em 2025, o Distrito recebeu compradores de mais de 147 nacionalidades, refletindo a posição única de Dubai como um mercado verdadeiramente global de ouro e joias.

Uma característica marcante do Dubai Gold District será a primeira Gold Street do mundo, uma rua construída com ouro, criada como uma atração distinta para turistas e visitantes do Distrito. Mais detalhes serão revelados em fases.

O Distrito é composto por mais de 1.000 varejistas nas categorias de ouro, joias, perfumaria, cosméticos e estilo de vida. O mix de varejistas inclui flagships estabelecidos de joias, como Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan e Tanishq Jewellery, com a Joyalukkas anunciando planos para um flagship de 24.000 pés quadrados, que será o maior do Oriente Médio.

O Distrito também é apoiado por seis hotéis, proporcionando acesso conveniente para visitantes, compradores e parceiros comerciais internacionais.

