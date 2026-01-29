Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Rio Grande do Sul sedia 1º Summit de Pintura Industrial

Evento inédito do Brasil no segmento conecta profissionais em um dia inteiro de conteúdo, prática e negócios.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/01/2026 12:00

compartilhe

SIGA
x
Rio Grande do Sul sedia 1º Summit de Pintura Industrial
Rio Grande do Sul sedia 1º Summit de Pintura Industrial crédito: DINO

A Koria, empresa especializada em soluções para o mercado de pintura industrial, anuncia a realização do primeiro Koria Summit, evento inédito voltado ao desenvolvimento técnico, à inovação e à geração de negócios no setor de pintura industrial, moveleira e de reparação automotiva do Brasil. O encontro será no dia 26 de março, das 8h às 20h, na Casa Perlage, em Farroupilha (RS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com aproximadamente 2.500 metros quadrados de área, o Summit reunirá mais de 12 horas de conteúdo, combinando atrações teóricas e práticas, convidados internacionais e experiências imersivas em um mesmo ambiente de aprendizado e relacionamento. Entre as presenças confirmadas estão Christophe Denis-Bosio, gerente de mercado da SAMES, que apresentará o Case IKEA, e Ferruccio Basetti, presidente da Virtus, com uma palestra sobre o Case Ferrari.

O evento contará, ainda, com expositores cuidadosamente selecionados, reforçando o caráter exclusivo da iniciativa e buscando garantir um ambiente qualificado para troca de conhecimento, networking estratégico e geração de oportunidades de negócio.

Para o CEO da Koria, Renato Valcarengh Nunes, o Summit reforça o ecossistema de empresas enquanto vetor de transformação do mercado, ampliando o diálogo entre indústria e profissionais. “A pintura é tecnologia, ciência e estratégia. O primeiro Summit de pintura do país é uma forma de provocar o mercado, elevar o nível da discussão e acelerar a evolução do setor. Essa é mais uma iniciativa da Koria para conectar pessoas, conhecimento e inovação, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da pintura nacional”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os ingressos para o 1º Koria Summit já estão à venda. O primeiro lote, até 9 de fevereiro, é R$ 350 + taxas do site, com valores especiais na compra de combos de três e cinco ingressos.



Website: https://koria.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay