Rio Grande do Sul sedia 1º Summit de Pintura Industrial

A Koria, empresa especializada em soluções para o mercado de pintura industrial, anuncia a realização do primeiro Koria Summit, evento inédito voltado ao desenvolvimento técnico, à inovação e à geração de negócios no setor de pintura industrial, moveleira e de reparação automotiva do Brasil. O encontro será no dia 26 de março, das 8h às 20h, na Casa Perlage, em Farroupilha (RS).

Com aproximadamente 2.500 metros quadrados de área, o Summit reunirá mais de 12 horas de conteúdo, combinando atrações teóricas e práticas, convidados internacionais e experiências imersivas em um mesmo ambiente de aprendizado e relacionamento. Entre as presenças confirmadas estão Christophe Denis-Bosio, gerente de mercado da SAMES, que apresentará o Case IKEA, e Ferruccio Basetti, presidente da Virtus, com uma palestra sobre o Case Ferrari.

O evento contará, ainda, com expositores cuidadosamente selecionados, reforçando o caráter exclusivo da iniciativa e buscando garantir um ambiente qualificado para troca de conhecimento, networking estratégico e geração de oportunidades de negócio.

Para o CEO da Koria, Renato Valcarengh Nunes, o Summit reforça o ecossistema de empresas enquanto vetor de transformação do mercado, ampliando o diálogo entre indústria e profissionais. “A pintura é tecnologia, ciência e estratégia. O primeiro Summit de pintura do país é uma forma de provocar o mercado, elevar o nível da discussão e acelerar a evolução do setor. Essa é mais uma iniciativa da Koria para conectar pessoas, conhecimento e inovação, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da pintura nacional”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os ingressos para o 1º Koria Summit já estão à venda. O primeiro lote, até 9 de fevereiro, é R$ 350 + taxas do site, com valores especiais na compra de combos de três e cinco ingressos.