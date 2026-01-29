Opera Capital chega a Curitiba após R$ 8,4 bi antecipados

A empresa Opera Capital inaugurou sua primeira unidade física em Curitiba, no Paraná, como parte do plano de expansão e fortalecimento da presença regional no Sul do país. A filial foi instalada na região central da capital e passa a integrar a estrutura comercial da empresa.

A chegada ao estado ocorre em um cenário de movimentação do ambiente empresarial local. Segundo a Junta Comercial do Paraná (Jucepar), o Paraná registrou saldo positivo de 133.659 empresas em 2024, com média de 828 empresas abertas por dia, indicador que reflete o ritmo de abertura de negócios no estado.

Fundada em 2021, a Opera Capital atua como Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e tem como foco a antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas (PMEs), utilizando instrumentos como, por exemplo, duplicatas, cheques e contratos. A operação é voltada à aquisição de direitos creditórios, conforme regras aplicáveis ao mercado de capitais. A empresa combina tecnologia proprietária com relacionamento consultivo e integra o ecossistema da Global Estratégias Financeiras, mantendo uma parceria estratégica com o Banco BS2.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, a Opera Capital ultrapassou a marca de 4,2 mil clientes atendidos, com mais de 133 mil operações realizadas e volume acumulado de R$ 8,4 bilhões antecipados até 2025.

Com a nova unidade, a empresa amplia sua presença regional no Sul e reforça a estratégia de crescimento nacional, combinando expansão territorial com atuação no mercado de recebíveis voltado ao financiamento de PMEs.

Como funciona um FIDC?

Um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) capta recursos de investidores para comprar recebíveis de empresas (como notas fiscais, duplicatas, cheques e contratos). Na prática, transforma vendas a prazo em capital imediato, com governança e regras definidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outros órgãos reguladores.

Nesse ecossistema, a Opera Capital atua como originadora e servicer das operações: identifica necessidades de PMEs, realiza diagnóstico de crédito, estrutura a cessão dos recebíveis e acompanha o ciclo completo da operação. Todo o processo é digital, consultivo e aderente às normas dos reguladores de mercado, como a CVM, com esteiras de compliance, análise documental e monitoramento contínuo do desempenho da carteira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: www.operacapital.com.br?