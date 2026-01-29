O-lab Inc, OZARU e HackÜ: vencedores do TecPrize de Empreendimentos EdTech da América Latina

O prêmio reconhece soluções que visam preencher as lacunas das habilidades da força de trabalho na América Latina, por meio do uso da inteligência artificial (IA).

Os 10 empreendimentos finalistas apresentaram suas propostas na IFE Conference 2026.

O ecossistema EdTech do Institute for the Future of Education do Grupo de Educação Tecnológico de Monterrey garante apoio e orientação.



MONTERREY e NUEVO LEÓN, México, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na IFE Conference 2026, o Institute for the Future of Education (IFE) do Tecnológico de Monterrey Education Group concedeu o prêmio TecPrize 2025 aos empreendimentos O-lab Inc, OZARU, e HackÜ. As soluções vencedoras trabalham para preencher as lacunas das habilidades da força de trabalho na América Latina, por meio do uso da inteligência artificial (IA).

O primeiro lugar foi concedido a O-lab Inc (Colômbia), um motor de simulação de força de trabalho e de tutores de IA focados na aprendizagem com base em competências, desenvolvido por Diego Guerrero; o segundo lugar foi concedido a OZARU (México), um copiloto de IA que otimiza o trabalho das equipes da linha da frente, liderado por Guillermo Garza; e o terceiro lugar foi concedido a HackÜ (Colômbia), uma plataforma de microaprendizagem gamificada para trabalhadores sem mesa, liderada por Juan Miguel Salazar.

Os três projetos vencedores receberão um esquema de suporte projetado para fortalecer seu impacto e escalabilidade. Além disso, os vencedores, juntamente com os sete finalistas, participarão de um programa de apoio de três meses e de um bootcamp de medição de impacto. O prêmio fornece um incentivo financeiro de US$30.000 ao primeiro lugar, US$20.000 ao segundo lugar e US$10.000 ao terceiro lugar.

Como parte dos benefícios do programa, um dos três projetos vencedores será matriculado no USC Education Technology Accelerator, da University of Southern California – Rossier School of Education, fortalecendo assim sua projeção internacional.

Sobre o TecPrize

Há seis anos, o TecPrize reúne empreendedores, startups e equipes interdisciplinares para cocriar respostas a desafios educacionais reais, com base na inteligência coletiva, diálogo intersetorial e acesso a redes de conhecimento, orientação e experimentação. Na sua sexta edição, o programa recebeu mais de 140 propostas de 20 países, indicando o crescente ecossistema de inovação educacional da região.

Este prêmio foi criado como um espaço de inovação educacional: projetos vencedores e finalistas arrecadaram mais de US$4 milhões em capital, impactaram mais de 2,5 milhões de alunos e uma startup finalista alcançou uma saída/aquisição, demonstrando o potencial de soluções em um ambiente certo para crescer.

O TecPrize é uma iniciativa de inovação aberta do Institute for the Future of Education que busca ativar talentos, conectar ideias e facilitar caminhos para que soluções educacionais de alto impacto encontrem as condições necessárias para transformar o aprendizado e o trabalho na América Latina e no Caribe.

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundado em 1943, ele atualmente está presente em 33 municípios de 20 estados do México, com 60.000 mil estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Credenciado pela SACSCOC desde 1950. Classificado em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e 7º lugar na América Latina de acordo com o Latin America University Rankings 2024. Destaca-se também em programas globais de empregabilidade e empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para acessar o nosso Boilerplate, visite: https://tec.rs/Boilerplate

Sobre o Instituto para o Futuro da Educação (IFE)

O Instituto para o Futuro da Educação (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnologico de Monterrey, com a missão de melhorar a vida de milhões de pessoas através da transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para fortalecer os ecossistemas e práticas de aprendizagem, envolvendo-se em uma ampla variedade de atividades, incluindo pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, advocacia e atividades de desenvolvimento de comunidades em todo o mundo.

