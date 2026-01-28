A Motive é mais uma vez reconhecida por sua liderança em IoT

A Motive, líder global em software de gerenciamento de dispositivos e serviços móveis, anunciou hoje que sua solução IMPACT IoT foi premiada com o Ouro na categoria Melhor Iniciativa de IoT Celular no Prêmio de Inovação em Telecomunicações de 2026.

A solução IMPACT IoT da Motive superou forte concorrência na categoria Inovação em Rede e Conectividade, que "homenageia os pioneiros que constroem redes mais inteligentes, rápidas e resilientes para um mundo conectado", sendo nomeada como a Melhor Iniciativa de IoT Celular.

O IMPACT IoT oferece uma solução inteligente, sem código, nativa da nuvem e segura, acionada pela rede, que elimina a sobrecarga desnecessária de sinalização e SMS, otimizando o gerenciamento de eSIM e firmware para dispositivos de longa duração e baixo consumo de energia. A plataforma já está gerando resultados mensuráveis ??para operadoras como a TPG Telecom na Austrália, que implementou o IMPACT IoT para impulsionar o maior lançamento de medidores de água inteligentes do país, atendendo a mais de 1,7 milhão de clientes com recursos avançados de gerenciamento de dispositivos e dados.

Sam Barker, vice-presidente de Pesquisa de Mercado de Telecomunicações e juiz principal do Telco Innovation Awards da Juniper Research, comentou: “Nossos jurados consideraram a solução IMPACT IoT da Motive inovadora, pois permite que operadoras e empresas gerenciem com eficiência dispositivos IoT de baixa potência e com recursos limitados em grande escala, estendendo o ciclo de vida do dispositivo e minimizando as despesas operacionais da operadora. A otimização da solução para eSIM será fundamental para operadoras e fornecedores que desejam capitalizar o papel crescente da tecnologia eSIM na IoT celular.”

Colin Grealish, diretor de Produtos de IoT e Inteligência da Motive, disse: “Estamos muito felizes por termos sido reconhecidos pela Juniper Research e por termos ganhado este prestigioso prêmio do setor. O Telco Innovation Awards premia a excelência e a inovação, que é um dos principais benefícios da nossa oferta IMPACT IoT: aproveitar as interfaces e os padrões de telecomunicações, mas estendê-los para lidar com dispositivos que podem alterar seus endereços IP com frequência, permanecer inativos/offline por longos períodos ou se conectar apenas esporadicamente para obter seus principais dados.”

Os prêmios, organizados pela Juniper Research, uma empresa de análise com mais de 20 anos de experiência nos mercados de Fintech, Telecomunicações e IoT, reconhecem empresas inovadoras nas áreas de segurança, prevenção de fraudes, mensagens e CPaaS, redes e conectividade e roaming.

Acesse https://motive.com/impact-iot para mais informações.

Sobre a Motive

A Motive capacita as principais operadoras de telecomunicações do mundo a fornecer serviços digitais integrados por meio de seu conjunto de plataformas focadas na operadora. Da orquestração de direitos de acesso ao gerenciamento de dispositivos e serviços, a Motive permite que as operadoras acelerem a transformação digital e monetizem a conectividade em redes móveis, residenciais e de IoT. Para mais informações, acesse www.motive.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128203146/pt/

Relações Públicas e Imprensa:

motive@libertycomms.com