A SLB recebeu contratos plurianuais para apoiar o desenvolvimento energético de Omã

A SLB (NYSE: SLB) recebeu dois contratos de cinco anos da Petroleum Development Oman (PDO) para fornecer cabeças de poço e tecnologias de elevação artificial para operações no Bloco 6, a maior concessão de petróleo e gás de Omã, ao mesmo tempo em que promove o valor agregado local (ICV).

Os contratos incluem o fornecimento de cabeçotes de poço de baixa pressão, alta pressão e térmicos, bem como bombas submersíveis elétricas (ESPs) e bombas de cavidade progressiva (PCPs). Espera-se que essas soluções aumentem as taxas de recuperação e prolonguem a vida útil dos ativos do Bloco 6. Os principais marcos incluem a expansão da capacidade de fabricação local e a introdução da produção de válvulas de gaveta fabricadas em Omã dentro de seis meses após o início dos contratos.

“Esses prêmios refletem nosso profundo compromisso com o futuro energético de Omã e com o avanço do valor agregado no país por meio da fabricação local e do desenvolvimento de talentos”, disse Jesus Lamas, presidente da SLB para o Oriente Médio e Norte da África. “Ao produzir mais equipamentos no país e investir em conhecimento especializado omanita, garantimos que as metas estratégicas da PDO sejam alcançadas com abordagens sustentáveis ??e impulsionadas localmente. Nosso foco é fornecer soluções inovadoras para cabeças de poço e elevação artificial que impulsionem a eficiência da produção e maximizem a recuperação. Por meio de nosso investimento contínuo em tecnologias avançadas e serviços personalizados, apoiamos as metas de produção e recuperação de nossos clientes com recursos projetados para atender às suas necessidades operacionais em constante evolução.”

As cabeças de poço serão produzidas no centro de produção da SLB em Rusayl, e as bombas submersíveis elétricas (ESPs) serão montadas em seu centro de montagem, reparo e teste em Nizwa, dando suporte a centenas de funcionários omanitas. A SLB implantará tecnologias avançadas, incluindo o sistema de cabeça de poço modular compacto SOLIDrill de 15k, sistemas de monitoramento de ESPs e motores de ímã permanente para ESPs, que reduzem o consumo de energia e aumentam a sustentabilidade.

