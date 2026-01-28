Canoga Perkins leva tecnologia 5G privada inovadora para o BLOQUE Innovation Hub em Querétaro, México

A Canoga Perkins, líder global em soluções de conectividade de rede 5G privada, anuncia seu primeiro Centro Internacional de Experiência do Cliente em 5G privada (Private 5G) no BLOQUE em Querétaro, México. Em 16 de janeiro de 2026, a empresa demonstrou o produto SyncMetra® 100 e uma solução 5G privada ponta a ponta no evento “Experiencing SyncMetra®”, que contou com a presença de representantes do governo, representantes da cidade, líderes do setor, parceiros de tecnologia, integradores de sistemas, revendedores e clientes finais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128985980/pt/

Querétaro investe para se tornar um centro global de manufatura avançada, automação industrial, agricultura inteligente e aplicações portuárias com tecnologia avançada; a demanda por conectividade confiável e de alta velocidade nunca foi tão alta. O SyncMetra® 100 e a Canoga Perkins chegam como facilitadores essenciais da Rede Determinística para todas essas aplicações. A plataforma SyncMetra oferece uma solução de transporte de rede 5G definida por software e operada por TI que garante a latência ultrabaixa necessária para aplicações industriais de última geração.

Revolucionando a conectividade no México – Ao contrário das soluções sem fio tradicionais, o SyncMetra foi desenvolvido especificamente para oferecer suporteàrede sensível ao tempo (TSN). Esse recurso permite que as empresas implantem várias aplicações de missão crítica — como controle robótico, IA empresarial e AR/VR, manufatura e automação — sem o atraso ou a instabilidade inerentes às redes celulares ou Wi-Fi padrão. Como parte do evento, a Canoga Perkins demonstrou um braço robótico industrial operando perfeitamente em uma rede 5G privada de latência ultrabaixa suportada pela SyncMetra.

“Trazer o SyncMetra para o México é um marco importante para a Canoga Perkins, e ficamos extremamente satisfeitos com a resposta entusiasmada dos líderes do setor aqui”, afirmou Malik Arshad, presidente da Canoga Perkins. “As redes determinísticas eliminam as barreirasàtransformação digital das aplicações mais críticas. O Bloque é um espaço dedicado ao avanço da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo digital. É adequado que estejamos demonstrando que a 5G privada determinística e a 5G TSN já não são conceitos do futuro — temos orgulho de desenvolver soluções de ponta que comprovam que essas tecnologias estão prontas para implantação hoje.”

Principais destaques tecnológicos:

Determinismo: qualidade de serviço (QoS) garantida para comunicação industrial em tempo real;

qualidade de serviço (QoS) garantida para comunicação industrial em tempo real; URLLC (ultra-confiável e baixa latência): entrega precisa de pacotes, essencial para automação de missão crítica;

entrega precisa de pacotes, essencial para automação de missão crítica; Operação centrada em TI: orquestração gerenciada na nuvem via SyncMetra Manager™ (SMM) para maior facilidade de uso;

orquestração gerenciada na nuvem via SyncMetra Manager™ (SMM) para maior facilidade de uso; Arquitetura escalável: expande-se facilmente para cobrir grandes áreas de manufatura ou ambientes complexos de campus.

Sobre o Bloque

O BLOQUE é o Centro de Inovação e Tecnologia do Município de Querétaro, promovido pela Secretaria de Inovação e Tecnologia. Trata-se de um espaço público único no México, projetado para que qualquer pessoa — estudantes, empreendedores, profissionais, empresas e organizações — possa aprender, criar e se conectar por meio da tecnologia, da inovação e da capacitação de talentos. No BLOQUE, os cidadãos encontram as ferramentas para construir o amanhã. Somos o espaço que convida você a criar, não apenas observar. Aqui, ideias ganham vida e sonhos se transformam. Somos mais do que um lugar: somos a comunidade do futuro.

Saiba mais: BLOQUE – ¿Qué es BLOQUE? (O que é o BLOQUE?)

Sobre a Canoga Perkins

Com mais de cinco décadas de excelência em engenharia, a Canoga Perkins tem liderado de forma consistente o desenvolvimento de soluções de rede para missões críticas que permitem que indústrias inovem e prosperem. Confiada por grandes operadoras de serviços, empresas industriais, concessionárias de serviços públicos, forças militares e agências governamentais, a Canoga Perkins combina um legado sólido com uma busca incansável por inovação. A empresa adota IA sempre que possível, projetando soluções inteligentes que são não apenas confiáveis e seguras, mas também escaláveis e adaptáveis, garantindo que seus clientes permaneçam sempre na vanguarda do avanço tecnológico.

Saiba mais em www.canogaperkins.net.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128985980/pt/

Contato de Marketing

Amber Flores, Marketing

marketing@canogaperkins.net

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1-818-678-3856