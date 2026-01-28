Fujirebio expande seu portfólio de testes neurológicos com o lançamento do ensaio Lumipulse® G pTau 217 CSF totalmente automatizado para uso exclusivo em pesquisa

A H.U. Group Holdings Inc. e sua subsidiária integral Fujirebio anunciaram hoje a disponibilidade do ensaio Lumipulse G pTau 217 CSF para os analisadores imunoquímicos totalmente automatizados LUMIPULSE® G. Este ensaio CLEIA (imunoensaio enzimático quimioluminescente) está disponível apenas para uso em pesquisa (RUO) e permite a medição quantitativa da proteína Tau fosforilada na treonina 217 (pTau 217) no líquido cefalorraquidiano (LCR) humano em apenas 35 minutos.

A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada pelo acúmulo de emaranhados neurofibrilares no cérebro, compostos por tau hiperfosforilada, e placas amiloides, compostas por peptídeos β-amiloides distintos. O CSF pTau217 surgiu como um biomarcador precoce de alterações neuropatológicas associadasàDA.

Este novo imunoensaio fortalece ainda mais o crescente portfólio de biomarcadores neurológicos da Fujirebio e reforça a posição de liderança da empresa no avanço de ferramentas de pesquisa e diagnósticos associados.

“Ao adicionar o pTau 217 no LCR ao nosso portfólio de neurociências, os pesquisadores clínicos podem obter insights mais profundos sobre seu potencial para discriminar a DA de demências não relacionadasàDA ainda nas fases iniciais do processo da doença”, afirmou Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. “O pTau 217 no LCR complementa nosso painel consolidado de biomarcadores, que inclui o pTau 217 no plasma e outros biomarcadores no LCR, ao permitir uma detecção ainda mais precoce de proteínas associadasàpatologia relacionadaàDA, proporcionando maior confiança nos resultados dos biomarcadores ou respondendo a questões específicas de pesquisa clínica — oferecendo uma visão mais detalhada da doença em uma única plataforma.”

A disponibilidade desse ensaio nos analisadores LUMIPULSE G, totalmente automatizados e com acesso aleatório, proporciona aos pesquisadores uma medição prática, precisa e robusta do pTau 217 no LCR, como também no sangue. Já amplamente utilizados rotineiramente em testes de doenças neurológicas em escala global, esses analisadores cumprem integralmente todos os requisitos necessários de qualidade, produtividade e conformidade regulatória.

Sobre a Fujirebio

Fujirebio é uma empresa de diagnósticos com mais de 75 anos de experiência oferecendo soluções inovadoras para profissionais de saúde, empresas farmacêuticas e parceiros de IVD em todas as partes do mundo.

Aproveitando expertise de nível mundial em neurologia, oncologia, doenças infecciosas e outras áreas — e com ensaios disponíveis na robusta plataforma Lumipulse® — o modelo de negócios aberto da Fujirebio acelera o acesso a diagnósticos inovadores por meio de parcerias estratégicas em toda a indústria de ciências da vida.

Parte do Grupo H.U., a Fujirebio combina sólidas capacidades de P&D, expertise regulatória e produção escalável para oferecer soluções de diagnóstico de alto impacto. O modelo flexível de CDMO da Fujirebio ajuda seus parceiros de diagnóstico a levar soluções validadas ao mercado mais rapidamente, impulsionando melhores decisões, tratamentos e resultados para os pacientes.

Mais informações podem ser encontradas em www.fujirebio.com/alzheimer.

Christiaan De Wilde

CEO, Fujirebio Europe

Tel.: +32 9329 1703