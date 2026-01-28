InfinitePay lança curso grátis para capacitar manicures

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento do curso online e gratuito Manicure de Agenda Cheia, desenvolvido em parceria com a empreendedora Amanda Lopes. Composto por seis aulas, o objetivo é auxiliar manicures a profissionalizar o atendimento, a partir de um método que procura impulsionar o faturamento mensal de profissionais da área da beleza.



Os conteúdos abordam temas que vão desde planejamento, precificação até estratégias de marketing, e compõem um guia prático para quem quer sair do improviso, conquistar mais clientes e construir uma agenda cheia de forma sustentável. É indicado a profissionais em diversas fases da carreira, desde iniciantes até mais experientes.

O curso também apresenta ferramentas práticas, disponíveis no app e Conta Inteligente da InfinitePay, como o agendamento automático com organização de horários, cobrança de sinal por link de pagamento, além de centralização de vendas e controle financeiro. A proposta é mostrar como o uso de recursos digitais pode ajudar a ganhar tempo, reduzir faltas e impulsionar o negócio.

Amanda Lopes começou a carreira de manicure enfrentando os desafios comuns da profissão: agenda vazia, preços baixos e falta de previsibilidade financeira. Com o tempo, desenvolveu o método das aulas, baseado em organização, precificação correta, divulgação estratégica e fidelização de clientes. Atualmente, é co-proprietária do salão Donna Beauty, em Americana (SP).



Empreender na unha



O curso Manicure de Agenda Cheia é dividido em seis aulas práticas.

Aula 1 – Como conseguir mais clientes: a mentalidade de agenda cheia

Apresenta o pilar central do método: a mudança de mentalidade. A aula mostra como postura, organização e decisões estratégicas influenciam diretamente na conquista e fidelização de clientes, ajudando a manicure a se posicionar como dona do próprio negócio.

Aula 2 – Planejamento antes do atendimento

Ensina como organizar horários, reduzir atrasos, evitar cancelamentos e melhorar o controle da rotina. A aula mostra como transformar a agenda em uma aliada do negócio, mesmo sem o uso de ferramentas complexas.

Aula 3 – Atendimento que fideliza

Foca na experiência da cliente, indo além da técnica. A aula aborda empatia, comunicação, higiene, segurança e como lidar com imprevistos, além de mostrar como facilitar o pagamento faz parte de um atendimento profissional.

Aula 4 – Como definir o preço e o valor do seu serviço

Trata de uma das maiores dificuldades da profissão: precificação. Amanda ensina como calcular corretamente o valor do serviço, considerar custos, tempo e lucro, além de criar combos que aumentam o faturamento sem precisar atender mais pessoas.

Aula 5 – Marketing básico: lotando a agenda sem ser blogueira

Mostra como divulgar o trabalho de forma simples e estratégica, usando o Instagram como vitrine profissional, o boca a boca, grupos de bairro e programas de indicação. A aula também apresenta o uso de inteligência artificial, como o JIM da InfinitePay, para facilitar a criação de conteúdos.

Aula 6 – Plano Lota Agenda em 2 Semanas

Reúne todo o conteúdo do curso em um plano prático de 14 dias, com tarefas diárias para colocar o método em ação e gerar resultados reais em curto prazo.

Todas as videoaulas já estão liberadas e podem ser acessadas gratuitamente após o preenchimento do cadastro no link.