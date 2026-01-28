Zero11 anuncia Fernando Godoy como novo sócio e CCO

A agência Zero11 anunciou a entrada de Fernando Godoy como novo sócio e Chief Creative Officer (CCO). A movimentação integra uma reorganização da alta direção da agência, com foco na consolidação de um modelo que conecta estratégia, dados e criação.

Com cerca de dez anos de experiência no mercado, Fernando construiu sua trajetória em empresas como Itaú, Grupo Boticário e na startup Noverde. Ao longo desse período, atuou em projetos ligados à tomada de decisão orientada por dados, desenvolvimento de produtos, marketing e construção de campanhas com foco em desempenho e eficiência de negócio.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o executivo já liderou iniciativas nas áreas de inteligência artificial (IA), e-commerce, B2B, produtos internos e venda direta. Sua atuação é baseada em pesquisa, design de produto e análise do comportamento do consumidor como fundamentos para definição de estratégias e soluções de comunicação.

A chegada de Fernando reforça um modelo de trabalho que parte do entendimento profundo dos desafios do cliente para orientar decisões criativas e estratégicas. A expectativa é ampliar a capacidade da agência de atuar em projetos que exigem maior integração entre criatividade, tecnologia e resultados mensuráveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Rosana Ameixieira, sócia-fundadora da Zero11, a chegada do novo sócio está alinhada ao modelo da agência. “A entrada do Fernando fortalece a alta direção criativa, sempre sob medida, que se materializa no impacto que o negócio precisa”.