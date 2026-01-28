Check-up anual reduz riscos silenciosos associados à atividade física

Praticar atividades físicas é uma escolha que promove saúde, bem-estar e longevidade. Mas, para que o exercício seja realmente seguro, é fundamental que coração e sistema musculoesquelético sejam avaliados de forma integrada. É exatamente esse o papel do check-up médico anual: identificar riscos silenciosos, orientar o cuidado preventivo e garantir que o corpo esteja preparado para o movimento.

“O check-up cardiológico começa com a história clínica do paciente e o exame físico. A partir daí, conseguimos informações muito relevantes para o cuidado da saúde”, explica o Dr. Rodrigo Penha, cardiologista do Mater Dei Santa Clara. Segundo ele, muitas doenças cardiovasculares não apresentam sintomas iniciais, mas podem se manifestar durante o esforço físico, tornando o acompanhamento médico indispensável até para pessoas ativas e atletas amadores.

O coração em foco: prevenção que começa antes dos sintomas

“O check-up cardiológico avalia o funcionamento do sistema cardiovascular, identifica fatores de risco e orienta o paciente sobre hábitos e limites seguros. Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter 24h e exames laboratoriais permitem entender como o coração responde ao esforço e como está a saúde da circulação”, reforça o cardiologista.

Essa avaliação é especialmente importante antes de iniciar uma nova rotina de treinos, intensificar a carga de exercícios ou retomar o esporte após longos períodos de pausa.

O movimento também precisa de avaliação médica

Mas cuidar apenas do coração não é suficiente quando falamos em esporte e atividade física. O sistema locomotor precisa estar preparado para sustentar o esforço, e é aí que entra a ortopedia.

“O check-up anual permite identificar alterações musculoesqueléticas precoces que podem comprometer o desempenho e aumentar o risco de lesões”, detalha o Dr. Wagner Costa, ortopedista do Mater Dei Santa Genoveva. A avaliação inclui análise postural, biomecânica do movimento, alinhamento dos membros, equilíbrio muscular, flexibilidade e testes funcionais específicos para cada modalidade esportiva.

Segundo o especialista, a investigação de lesões prévias, assimetrias musculares e encurtamentos é essencial para prevenir sobrecargas, recidivas e problemas como tendinopatias, instabilidades articulares e fraturas por estresse.

Uma abordagem integrada que protege o corpo como um todo

A união entre cardiologia e ortopedia permite uma avaliação completa do paciente. Enquanto o cardiologista avalia a capacidade funcional e os riscos cardiovasculares, o ortopedista garante que músculos, articulações e ossos estejam aptos a suportar as demandas do exercício.

Essa integração possibilita prescrição de treinos mais seguros, ajustes personalizados e melhor desempenho, além de reduzir significativamente o risco de eventos agudos e lesões crônicas ao longo do tempo.

Prevenir é cuidar do futuro

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, alerta o Dr. Rodrigo Penha. Por outro lado, grande parte das lesões ortopédicas poderia ser evitada com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado, segundo o Dr. Wagner Costa. Portanto, o check-up anual é o ponto de partida para quem quer se movimentar com segurança, autonomia e confiança.

“Cuidar do coração e do sistema locomotor é cuidar do futuro. O cuidado deve ser multidisciplinar, personalizado e apoiado por tecnologia, precisão diagnóstica e uma equipe médica que acompanha o paciente em todas as fases da vida”, salienta Dr. Rodrigo Penha.