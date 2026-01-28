Gazin bate recorde de R$ 11 bilhões e anuncia 14º salário

O Grupo Gazin alcançou resultados históricos em 2025. O faturamento atingiu a marca de R$ 11 bilhões, consolidando um crescimento de 10,59% sobre o desempenho de 2024. O balanço foi apresentado na última terça-feira (27/01), em evento voltado a colaboradores e parceiros, onde também foi confirmado o pagamento do 14º salário.

A margem de lucro da holding também apresentou evolução, subindo de 6,32% para 6,34% (alta de 0,32% em termos relativos). Além do varejo, o ecossistema do grupo abrange atacado, consórcio, seguros, financeira, e-commerce e logística, contando ainda com seu próprio banco digital, o Gazin Bank.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) registrou alta de 33,33% ao saltar de 15% para 20% no período. Esse desempenho foi impulsionado pelo rígido controle de gastos: as despesas operacionais caíram de 22,98% para 22,06% — uma redução de 0,92 ponto percentual. A empresa também registrou alterações na eficiência logística e na digitalização de processos administrativos, que coincidiram com a operação mais enxuta, mesmo diante do volume de vendas.

Outro indicador que reforça a saúde operacional foi a redução das perdas sobre vendas, que recuaram de 3,4% em 2024 para 2,9% em 2025.

Segundo Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin, o sucesso é reflexo de um esforço coletivo. "Mais uma vez, superamos as expectativas. A coragem de todo o grupo é visível em nossos resultados. É um trabalho que fortalece nossa marca e consolida nossa presença no mercado", destacou. Para o executivo, o benefício extra reforça a valorização da equipe: "O sucesso de 2025 é fruto da dedicação de cada um. Ver o engajamento das equipes ao bater metas é motivo de orgulho e reforça o sentimento de pertencimento à 'Família Gazin'".

Seis décadas de solidez

Ao completar 60 anos, a companhia, fundada em 1966, em Douradina (PR), reafirma sua posição como um dos maiores grupos empresariais do país. Atualmente, a Gazin opera um ecossistema com 434 unidades de negócios, incluindo 374 lojas de varejo, 10 indústrias e 25 centros de distribuição, com presença em 14 estados brasileiros.

O ano foi marcado pela expansão física e pelo reconhecimento nacional em diversas frentes: pelo segundo ano consecutivo, a Gazin foi eleita a melhor empresa do varejo para trabalhar no Brasil (categoria Super Grandes), segundo o ranking Great Place to Work (GPTW).

A Gazin Colchões produz mais de 5 milhões de unidades anuais e recebeu o Prêmio TOP 20 Indústria, da revista Móveis de Valor, após pesquisa com mais de 3 mil lojistas.

A empresa venceu o 15º Prêmio Reclame AQUI nas categorias Varejo – Loja Física e Seguros, além de conquistar pódios em Colchões, Consórcios e E-commerce.

No Ranking ABAD/NielsenIQ, a Gazin Atacado manteve a liderança no Paraná e a 6ª posição nacional na categoria Atacado com Entrega.

Diversificação e futuro

A criação da Diretoria de Governança Corporativa, que passou a ser ocupada por Viviane Thomaz — a primeira mulher na diretoria executiva em seis décadas de história da empresa. Além dela, o grupo oficializou novos diretores de Marketing e Logística, reforçando o movimento de profissionalização para sustentar a expansão nacional.

O grupo atua também nos segmentos de atacado, consórcio, seguros, financeira, e-commerce, logística e conta com seu próprio banco digital, o Gazin Bank, que tem sido fundamental para garantir resiliência frente aos ciclos econômicos.

Projetando o próximo ciclo, Gilmar Alves de Oliveira sinaliza otimismo: "Em 2026, seguiremos focados na inovação e sustentabilidade. Queremos ser a referência em soluções completas para nossos clientes, ampliando o portfólio no atacado e consolidando novas praças de atuação com a agilidade que o mercado exige", finalizou o presidente.