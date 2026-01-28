Mangueiras industriais consolidam mercado brasileiro em soluções para água e ar

O Brasil enfrenta um desafio significativo na universalização de serviços de saneamento: 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 90 milhões vivem sem coleta de esgoto, conforme dados do Trata Brasil (2024). Neste contexto, a indústria de mangueiras e tubulações industriais emerge como fornecedor estratégico de componentes essenciais para a implementação de infraestruturas de água e saneamento. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Brasil necessitará investir R$ 214,3 bilhões até 2035 em infraestrutura hídrica e de saneamento, demandando soluções técnicas robustas e normatizadas.

A crescente demanda por mangueiras para água e ar se intensifica à medida que municípios brasileiros ampliam seus investimentos em infraestrutura hídrica. Quatro em cada dez municípios ainda não possuem serviço de coleta de esgoto, criando oportunidades para empresas especializadas em componentes de distribuição e transporte de fluidos.

As mangueiras para água e ar necessitam atender a padrões internacionais como FDA (Food and Drug Administration), EC 1935/2004 e normas NSF (National Sanitation Foundation), estabelecendo requisitos de compatibilidade química, resistência térmica e higiene.

De acordo com especificações técnicas de mangueiras do modelo Netuno – Água/Ar, esses componentes são desenvolvidos para resistir a variações de pressão, temperatura e umidade, atendendo aplicações em infraestrutura hídrica, climatização industrial e sistemas pneumáticos. Resumidamente, essas mangueiras combinam flexibilidade, resistência à abrasão e compatibilidade com diferentes fluidos, características fundamentais para operações contínuas em ambientes exigentes de saneamento.

O mercado global de mangueiras industriais está em trajetória expansionista. Conforme análise do mercado de mangueiras de microbore (2024), o segmento foi avaliado em aproximadamente US$ 2,03 bilhões em 2024 e projeta-se crescimento para US$ 3,8 bilhões até 2033, evidenciando a demanda contínua por soluções especializadas.

Na perspectiva da sustentabilidade, a indústria brasileira de mangueiras investe em processos produtivos mais eficientes. Segundo relatório sobre o cenário global de mangueiras industriais em 2025, há crescente demanda por mangueiras que utilizam materiais reciclados e realizam processos sustentáveis, alinhando-se à responsabilidade ambiental.

Especialistas do setor reforçam a importância da seleção apropriada de mangueiras. Conforme análise técnica sobre materiais de mangueiras industriais, a mangueira inadequada pode prejudicar processos, colocar pessoal em risco e comprometer resultados operacionais. A seleção adequada requer atenção às variáveis de aplicação, tais como temperatura, compatibilidade química, capacidade de drenagem e requisitos de pressão e vazão.

O Brasil consolida sua posição como ator estratégico nas cadeias produtivas de infraestrutura hídrica, com a indústria de mangueiras fornecendo soluções que equilibram desempenho técnico, segurança operacional e responsabilidade ambiental para atender aos desafios de universalização dos serviços de saneamento.