Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções

Para atrair foliões e turistas amantes da carne, Rede D’Brescia Churrascaria apresenta nova promoção.

28/01/2026 14:25

Quem permanece em São Paulo durante o Carnaval encontra na gastronomia uma alternativa para equilibrar a agenda entre a folia e momentos de descanso à mesa. Em fevereiro, restaurantes da capital apostam em experiências gastronômicas para atrair foliões, turistas e paulistanos que preferem uma pausa noturna. É o caso da D’Brescia Churrascaria, que oferece valores diversificados no jantar, durante todo o mês, válidos de domingo a quarta-feira, em todas as unidades da rede.

A proposta é convidativa: um programa completo para quem quer encerrar o dia com calma, sem abdicar do churrasco tradicional e ambiente climatizado. O rodízio D’Brescia conta com 25 tipos de carnes selecionadas, além de buffet variado que inclui saladas, frutos do mar e pratos da cozinha japonesa. Para finalizar, 15 opções de sobremesas. Os preços por pessoa variam conforme a unidade.

A Rede D’Brescia Churrascaria conta atualmente com oito unidades, sendo cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana), uma em Guarulhos e duas no ABC Paulista (Santo André e São Bernardo do Campo).

A iniciativa visa atender tanto os turistas que visitam a cidade de São Paulo durante o Carnaval, quanto os paulistanos que optam por um feriado que combina lazer, gastronomia e conforto.



Website: https://www.instagram.com/dbresciachurrascaria/

