Coventry amplia programa LILY de financiamento lastreado em seguros de vida com US$ 750 milhões em novas notas lastreadas em ativos

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira na classe de ativos lastreados em seguros de vida, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua terceira securitização de ativos desde abril de 2025 no âmbito do programa LILY. Em conjunto, as operações totalizam US$ 750 milhões em financiamento lastreado em seguros de vida e reforçam a posição da Coventry como a principal plataforma para investidores institucionais que buscam exposição diferenciada a ativos vinculadosàlongevidade.

O programa LILY estrutura ativos ligadosàlongevidade em títulos lastreados em ativos com grau de investimento, com foco em colateral robusto, fluxos de caixa previsíveis e características amplamente descorrelacionadas dos mercados tradicionais. Ao combinar subscrição disciplinada, análises atuariais e proteções estruturais robustas, o LILY oferece aos investidores acesso a uma classe de ativos especializada por meio de um formato ABS já conhecido.

“O aspecto mais importante do sucesso do programa LILY não é uma transação específica, mas a consolidação de uma plataforma de emissões recorrente, com padrão institucional, para ativos vinculados a seguros de vida”, afirmou Reid Buerger, CEO da Coventry. “Essa evolução reflete anos de construção de escala de originação, capacidade analítica, serviços de gestão e rigor estrutural necessários para sustentar uma atividade contínua de securitização”.

O crescimento contínuo do programa LILY reforça a posição da Coventry na interseção entre seguros de vida, financiamento por meio de ativos lastreados e crédito privado, além de evidenciar o papel da empresa na formação do mercado institucional de investimentos vinculadosàlongevidade. À medida que a demanda por ativos de alta qualidade e com baixa correlação continua a crescer, a Coventry espera que o LILY desempenhe um papel central no financiamento da expansão responsável da classe de ativos lastreados em seguros de vida.

Sobre a Coventry

A Coventry é a líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira na classe de ativos lastreados em seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: mercado secundário de seguros de vida, crédito vinculadoàlongevidade, distribuição de seguros de vida e anuidades, e tecnologia para seguros. Por meio desses negócios, a Coventry amplia as opções financeiras para titulares de apólices, oferece soluções de capital lastreadas em apólices de seguro de vida e outros ativos ligadosàlongevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria e aplica tecnologia para aprimorar precificação, gestão de riscos e eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida. Guiada por um compromisso histórico com a defesa dos direitos do consumidor e a integridade dos mercados, a Coventry utiliza sua posição de liderança para elevar os padrões do setor, ampliar as opções disponíveis aos consumidores e desenvolver, de forma responsável, soluções de investimento de padrão institucional lastreadas em seguros de vida. Ao longo de sua trajetória, a Coventry adquiriu mais de 21 mil apólices de seguro de vida, concluiu mais de US$ 50 bilhões em transações vinculadasàlongevidade, destinou mais de US$ 6 bilhões a titulares de apólices e originou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos lastreados em seguros de vida. Para saber mais sobre Coventry, acesse Coventry.com.

Contato com a imprensa: Jonny Shiver Vice-presidente de marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300

