A história por trás da estreia do WePlay na Times Square: como criar um ecossistema social que conquista jovens do mundo inteiro

A Sinergia das Três Competências Centrais

Socialização Gamificada: Conexão sem barreiras

O diferencial estratégico da WePlay reside na premissa de que o jogo é a linguagem social universal. Em uma partida de Quem é o espião, os participantes precisam pensar rapidamente, expressar-se com audácia e reagir de forma autêntica. Uma dinâmica de interação que permite a estranhos se conhecerem e estabelecerem afinidade rapidamente. É exatamente por isso que a WePlay escolheu Quem é o espião?, Desenhe e Adivinhe e Desafio Musical como suas experiências centrais de jogo.

Socialização por voz: rompendo as limitações do texto

A comunicação escrita enfrenta um desafio intrínseco: a dificuldade em transmitir emoções com precisão. Nas salas de voz da WePlay, os usuários podem ouvir o riso, a entonação e as reações reais uns dos outros, o que amplia significativamente a sensação de autenticidade e fortalece o vínculo e a proximidade nas interações sociais.



Ecossistema local: uma globalização que respeita as diferenças

Embora o desempenho do WePlay varie conforme a região, sua premissa central permanece inalterada: compreender a cultura local para servir melhor os usuários locais.

Tailândia: A plataforma integrou-se ao festival Songkran, permitindo que usuários celebrassem feriados tradicionais dentro do jogo.

Japão: Em parceria com o santuário Jingukan, o app incorporou o Omikuji (oráculos da sorte), integrando crenças e práticas culturais locaisàexperiência digital.

Turquia e Coreia do Sul: O foco voltou-se para a responsabilidade social através de iniciativas de interesse público.

Essa combinação entre consistência global e adaptação local é o principal fator que explica por que a WePlay conquistou o reconhecimento dos usuários em mais de 15 regiões ao redor do mundo.

Times Square: o palco onde o ecossistema da WePlay se apresenta ao mundo

A escolha da Times Square, em Nova York, marca o momento em que a WePlay se posiciona globalmente: mais do que um aplicativo de jogos, a plataforma consolida-se como um ecossistema social completo.

Este ecossistema fundamenta-se em cinco pilares estratégicos:

Ecossistema central de jogos: títulos de grande popularidade como Quem é o Espião, Desenhe e Adivinhe e Batalha de Canto formam o núcleo das interações entre os usuários.

Ecossistema de conexões sociais: salas de voz, salas de festa e comunidades por interesse criam múltiplos cenários de interação social.

Ecossistema de integração cultural: parcerias com IPs globais e a incorporação de culturas locais permitem que os usuários vivenciem o mundo por meio dos jogos.

Ecossistema de valor social: iniciativas de responsabilidade social unem entretenimento e impacto positivo, conferindo um significado mais profundo às interações.

Ecossistema globalizado: operações localizadas em mais de 15 regiões constroem uma comunidade verdadeiramente global de jovens.

Dentro deste ecossistema, o usuário não apenas consome entretenimento; ele vivencia uma experiência de visibilidade, compreensão, conexão e respeito.



As Três Diretrizes Estratégicas para o Futuro

Olhando adiante, o WePlay planeja aprofundar sua atuação em três frentes fundamentais:

Aprofundamento das parcerias com IPs: mais do que colaborações pontuais com marcas como Care Bears e Bugcat Capoo, a WePlay busca integrar de forma profunda a cultura desses IPs ao seu ecossistema de jogos, criando experiências imersivas e verdadeiramente diferenciadas.

Aprimoramento da operação local: cada região contará com conhecimento cultural dedicado, gestão de comunidades e planejamento de atividades próprios, garantindo que usuários ao redor do mundo sintam que a experiência foi “pensada especialmente para eles”.

Inovação em valor social: a plataforma seguirá explorando novas formas de unir entretenimento e responsabilidade social, posicionando-se como uma força capaz de gerar impacto positivo e promover mudanças no mundo real.

Conclusão: O Poder da Conexão

Quando as telas da Times Square, em Nova York, se iluminam com a WePlay, a mensagem enviada ao mundo é clara:

"Um novo ecossistema social acaba de emergir. Nele, a juventude supera a solidão, o jogo ganha novo propósito e a interação social liberta-se de pressões. O conceito de conexão está sendo redefinido."

Essa é a história da WePlay, e também a história de uma nova geração de jovens em escala global.

Sobre a WePlay

A WePlay é uma plataforma social global operada pela WEJOY PTE. LTD., empresa com sede em Singapura. Guiada pela missão de “levar alegria e conexões aos jovens de todo o mundo”, a WePlay dedica-se a conectar a nova geração global por meio de interações por voz e entretenimento interativo.

A plataforma integra jogos, salas de voz e experiências de interação em grupo, oferecendo aos usuários uma experiência social de baixo atrito e alto nível de engajamento.

Diferenciais da plataforma

Combinação inovadora de socialização por voz com interações gamificadas

Jogos de grande sucesso, como Quem é o Espião, Desenhe e Adivinhe e Batalha de Canto

Experiências sociais imersivas que conectam ambientes online e offline

Presença global

Mais de 800 milhões de downloads acumulados

Milhões de usuários ativos mensais

Liderança nos rankings de aplicativos em regiões como Oriente Médio, Sudeste Asiático e Taiwan

Parcerias de longo prazo com IPs globais de renome internacional

Sobre a WEJOY PTE. LTD.

A WEJOY PTE. LTD. é uma empresa de tecnologia sediada em Singapura, fundada em 23 de outubro de 2020. Com uma cultura que une visão global e espírito inovador, a WeJoy dedica-seàexpansão e ao desenvolvimento dos setores de redes sociais e games em escala mundial.

A empresa é especializada na pesquisa, desenvolvimento e operação de jogos de tabuleiro sociais e jogos casuais, com foco na criação de experiências inovadoras e envolventes que conectem jogadores ao redor do mundo. Atualmente, a WeJoy acelera sua expansão nos mercados internacionais e seguirá aprofundando sua presença global, com o objetivo de conquistar um papel de destaque no cenário mundial.

