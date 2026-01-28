Inaugurado o Hub da Allianz Commercial para a América Latina em Miami

A Allianz Commercial anuncia a conclusão do seu hub para a América Latina em Miami, com uma equipe de liderança totalmente estabelecida e pronta para atender clientes e corretoras de toda a região.

Localizada na 1111 Brickell Ave., 10o andar, em Miami, Flórida, o novo hub fortalece a presença da Allianz Commercial na América Latina e aprimora sua capacidade de oferecer soluções de resseguro facultativo e seguro comercial em Property, Construção & Recursos Naturais, Entretenimento, Linhas Financeiras (incluindo Cyber), Marine e Multinational.

O hub de Miami apoia as operações comerciais da Allianz Commercial na Argentina, no Brasil, na Colômbia, e no México, enquanto expande o negócio de resseguro em outros territórios latino americanos, incluindo Chile, Peru, Equador e Panamá. De Miami, a equipe conecta as necessidades dos clientes e de corretoras regionais com as plataformas de subscrição, técnicas e de capacidade da Allianz Commercial.

Guilherme Bizzo, que co-liderou o projeto do hub de Miami desde o início, mudou-se do Brasil para Miami em dezembro para liderar o Regional Managing Director office, bem como as operações e Multinational e Alternative Risk Transfer. Nessa função, ele é responsável por impulsionar a estratégia e execução do hub, supervisionando soluções de Risk Transfer e Multinational, e coordenando iniciativas multifuncionais para garantir a integração eficaz com a rede global da Allianz Commercial.

Angelica Torres, Head of Facultative Desk, lidera as operações de resseguro em Miami, coordenando placements, gerenciando relações com corretoras e expandindo a capacidade facultativa em todas as linhas de negócios na região.

Eduardo Fontes, Head of Distribution, lidera a estratégia de distribuição regional e o desenvolvimento de negócios em toda a América Latina, fortalecendo parcerias com corretoras e identificando oportunidades de mercado.

Felipe Orsi se mudou do Brasil em dezembro, como, Head of Property, liderando a estratégia de seguro e resseguro facultativo de propriedades na América Latina, com responsabilidade voltadaàsubscrição de riscos imobiliários complexos e expansão do portfólio regional.

Ivan Coronado, Head of Natural Resources & Construction, supervisiona os riscos nas áreas de geração de energia, gás e petróleo, energias renováveis, indústrias pesadas e construção, fornecendo soluções especializadas para esses setores complexos.

Monica Oyaga, que se mudou da Colômbia no início de 2026 como Head of Long Tail, lidera a estratégia de subscrição, gestão de portfólio e excelência técnica em Linhas Financeiras, Cyber, Entretenimento e outras soluções de cauda longa, fortalecendo as capacidades do hub em todo o espectro de riscos comerciais.

Daniel Castrillon, Chief Technical Officer, se mudou da Colômbia em dezembro e lidera as operações técnicas da América Latina, com responsabilidade pela disciplina de subscrição, estruturas de avaliação de riscos, qualidade de portfólio e excelência técnica em todas as linhas de negócio.

A equipe de liderança baseada em Miami trabalha em estreita parceria com Gabriela Rosa (Brasil) e Diego Reppetti (Argentina), que completam a estrutura de liderança regional a partir das suas bases locais, garantindo forte presença no mercado local e coordenação com as entidades operacionais nos países latino-americanos.

David Colmenares, Managing Director para a América Latina na Allianz Commercial, afirmou: "Ter nossa equipe de liderança pronta antes do nosso lançamento oficial em fevereiro demonstra nosso compromisso com a América Latina e com a região das Américas como um todo. Essa equipe combina o profundo conhecimento do mercado local com capacidades globais, nos posicionando para entregar valor excepcional aos nossos parceiros corretores e clientes. O hub de Miami, trabalhando lado a lado com nossas entidades operacionais na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no México, fortalece nossa capacidade de atender às crescentes necessidades de (re)seguro da região e acelera nosso crescimento como uma organização unificada das Américas".

A cerimônia de inauguração oficial acontecerá em fevereiro de 2026 durante a Semana de (Re)seguro de Miami.

Sobre a Allianz Commercial

Allianz Commercial é o centro de expertise e a linha global do Grupo Allianz para seguros empresariais, atendendo desde empresas de médio porte até grandes corporações e riscos especializados. Entre nossos clientes estão algumas das maiores marcas de consumo do mundo, instituições financeiras, líderes do setor, além das indústrias globais de aviação e transporte marítimo. Também protegemos empresas familiares e de médio porte – a espinha dorsal da economia. Cobrimos riscos únicos, como parques eólicos offshore, projetos de infraestrutura e produções cinematográficas.

Combinamos a expertise de nossos colaboradores, a solidez financeira e o reconhecimento da Allianz como a marca de seguros nº 1 do mundo, segundo a Interbrand, para ajudar nossos clientes a se prepararem para o futuro. Eles confiam em nós por oferecermos soluções abrangentes de transferência de risco – tradicionais e alternativas –, consultoria de risco de excelência, serviços para multinacionais e um gerenciamento de sinistros ágil e eficiente.

A Allianz Commercial reúne o negócio de seguros corporativos da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) e a operação de seguros comerciais das entidades nacionais da Allianz Property & Casualty, que atendem empresas de médio porte. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios, seja por meio de nossas próprias equipes ou da rede global e parceiros do Grupo Allianz. Em 2024, o negócio integrado da Allianz Commercial gerou aproximadamente €18 bilhões em prêmios brutos globalmente. https://commercial.allianz.com/

Essas avaliações estão sempre sujeitasàisenção de responsabilidade fornecida aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128638610/pt/

Contatos para a mídia:

Nova York: Erin Burke

Tel. +1 631 681 8770

erin.burke@agcs.allianz.com

São Paulo: Ana Quintela

Tel. +55 11 981050853

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ana.quintela@allianz.com