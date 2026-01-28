A PQE Group divulga resultados sólidos no final do ano e fortalece sua posição por meio da inovação em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos

2025 representou mais um ano de sucesso para a PQE Group, uma empresa de consultoria no setor de Ciências da Vida com sede em Florença (Itália), que conta com mais de 2.000 funcionários e mais de 40 escritórios em todo o mundo. Recentemente nomeado como "Melhor Empresa Gerida" pela Deloitte Private pelo sexto ano consecutivo, o Grupo alcançou um aumento na receita, que atingiu € 105 milhões em 2025, um crescimento de 7% em comparação com os € 97,5 milhões obtidos em 2024.

Fundado pela CEO Gilda D'Incerti em 1998, a PQE Group é uma empresa liderada por mulheres e recebeu diversas certificações do setor, incluindo a ISO/IEC 27001, a norma mais reconhecida mundialmente para segurança da informação, e a ISO 9001, que se concentra em sistemas de gestão da qualidade. Para impulsionar seus esforços contínuos de expansão global, em 2025 a PQE expandiu ainda mais sua atuação na região da Ásia-Pacífico, consolidou sua presença na América do Norte e inaugurou novos escritórios em Latina, Itália, e Copenhague, Dinamarca. Em 2025, a PQE também reforçou seu compromisso com a Inteligência Artificial (IA), concentrando-se fortemente na excelência de seus serviços de IA e cibersegurança e alocando recursos significativos para se manter atualizada sobre os avanços tecnológicos, tendências e ofertas de IA no setor de Ciências da Vida.

Além de receber o prêmio de Melhor Empresa Gerenciada de 2025 da Deloitte Private, as conquistas e reconhecimentos da PQE ao longo do ano incluíram: Certificação Great Place to Work para sua subsidiária nos EUA pelo quarto ano consecutivo; Melhor Empresa de Ciências da Vida em Maryland pelo Stellar Business Awards; Selo EcoVadis de Excelência em Sustentabilidade 2026; e reconhecimento entre as 75 melhores empresas em ESG no Sustainability Award 2025, recebendo o Sustainability Award Itália 2025, que reconhece o compromisso da PQE com ESG, cujas metas são publicadas em seu Relatório de Sustentabilidade anual, divulgando informações detalhadas sobre a estratégia de sustentabilidade da PQE.

Em 2025, a PQE reforçou sua equipe de especialistas já altamente qualificada, contratando consultores seniores e especialistas do setor em diversas áreas de serviço. Entre eles, destaca-se a recente nomeação de Francesco Minà como novo vice-presidente de Operações. Após duas décadas atuando na área de Automação e Excelência Operacional na Johnson & Johnson, Minà liderará a prestação de serviços da PQE Group em nível global.

“2025 foi um ano positivo para PQE Group, uma empresa privada, italiana, com dimensão internacional”, afirmou Gilda D’Incerti, CEO e fundadora da PQE Group. “Isso nos permite competir com as maiores empresas de consultoria”, continuou, “e não apenas por nossa rede global e pelo grande número de recursos altamente especializados. Ao monitorar continuamente as tendências do setor e as tecnologias em constante evolução, oferecemos soluções de alto nível a custos competitivos, combinando agilidade local com expertise global. Estamos nos tornando rapidamente uma das principais empresas de consultoria do mundo nos setores biofarmacêutico e de dispositivos médicos.”

À medida que a PQE continua a expandir sua rede global, está firmemente comprometida em investir em expertise e profissionais qualificados, oferecendo soluções inovadoras e impactantes para seus clientes em todo o mundo e contribuindo por meio de iniciativas significativas de responsabilidade social — além de um compromisso contínuo com a segurança dos pacientes e esforços constantes para aprimorar positivamente o setor de Ciências da Vida. Nesse sentido, a empresa orgulha-se de ser membro do Project-COMFORT Consortium financiado pela UE, que visa transformar a assistência médica por meio da microamostragem centrada no paciente (PCmS), um método minimamente invasivo para coleta e análise de amostras de sangue fora dos ambientes clínicos tradicionais. Para esse fim, a PQE lidera atualmente o “Pacote de Trabalho 7: Estabelecendo as Bases para o Futuro”, interagindo com o público do projeto, compartilhando insights, atualizações e resultados, como relatórios e publicações.

Sobre a PQE Group

Fundado em Florença, Itália, em 1998, a PQE Group é uma empresa líder em consultoria para o setor de Ciências da Vida, liderada por mulheres, que fornece soluções de alta qualidade em GCP, GLP, GMP e GDP para grandes empresas e pequenas e médias empresas em todo o mundo. Com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade, e com presença global por meio de mais de 40 escritórios e mais de 2.000 profissionais, a PQE Group continua estabelecendo padrões de excelência no setor e a impulsionar mudanças positivas no segmento de Ciências da Vida. A CEO e fundadora do Grupo, Gilda D'Incerti, também lançou o ReSQ-UP, uma iniciativa inovadora na área de Organizações de Pesquisa Clínica (CROs), com foco no apoio a startups emergentes em saúde da mulher (FemTech), dispositivos médicos e inovações no setor de biotecnologia.

Acesse a PQE Group: Página inicial - PQE Group e siga a PQE Group no LinkedIn, Instagram e Facebook

Saiba mais sobre o Project-COMFORT: Página inicial – Project-COMFORT, e nos siga no LinkedIn

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127115146/pt/

Assessoria de Imprensa da PQE Group | Contatos:press@pqegroup.com

PQE Global

Debra J. Kaufmann

d.kaufmann@pqegroup.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Celular – EUA: +240-704-0550