Governança de dados ganha destaque em projetos de IA no Brasil

Empresas no Brasil estão cada vez mais contratando fornecedores de serviços para implementar soluções de IA com forte governança, controle de custos e outras funcionalidades, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Advanced Analytics and AI Services 2025 para o Brasil revela que organizações brasileiras de diversos setores são atraídas pela IA devidoàpromessa de automação e ganhos de produtividade, mas também reconhecem a necessidade de expertise externa para garantir que as implementações proporcionem retornos sustentáveis ??sobre o investimento. Governança de dados, alfabetização de dados e custos previsíveis assumiram importância estratégica.

“As empresas brasileiras estão reconhecendo que o valor da IA ??depende de práticas de dados disciplinadas”, disse Kathy Rudy, sócia do escritório de Dados, Análise e Tecnologia da ISG. “Para concretizar todo o potencial da IA, elas estão adotando procedimentos de dados que não eram prioridade devido a outras questões.”

Embora empresas no Brasil queiram implementar IA em larga escala em diversos processos, experimentos malsucedidos de IA ao redor do mundo têm aumentado a conscientização sobre a necessidade de uma governança de dados adequada para garantir precisão e valor comercial, afirma a ISG. Como resultado, as organizações estão buscando fornecedores com metodologias robustas para implementar plataformas de qualidade e governança de dados. Elas estão adotando soluções como a qualidade de dados automatizada, que automatiza a limpeza e validação de dados para o treinamento de modelos de IA, e a Real-time Change Data Capture, que integra continuamente múltiplas fontes de dados para análises rápidas.

Segundo a ISG, muitas empresas brasileiras utilizam IA generativa em conjunto com machine learning tradicional e consultas a dados estruturados em sistemas híbridos fáceis de usar. Ao adicionar interfaces de linguagem natural às ferramentas existentes em soluções como a generative business intelligence (GenBI), as empresas estão tornando os recursos analíticos facilmente acessíveis a mais funções em toda a organização.

Empresas no Brasil também estão investindo em treinamento em alfabetização de dados para suas equipes internas, visando aumentar as chances de sucesso de iniciativas de análise avançada e IA, de acordo com a ISG. Em alguns casos, as empresas constroem relacionamentos com fornecedores por meio dessas iniciativas,àmedida que compreendem a expertise deles.

A preocupação com o custo dos serviços em nuvem e dos large language models (LLMs) emergiu como um fator crítico para as empresas brasileiras na seleção de fornecedores para implementação de IA e análise de dados, afirma a ISG. As empresas priorizam a transparência e as capacidades de FinOps para garantir que os custos sejam previsíveis e gerenciáveis.

“As empresas no Brasil estão alinhando governança, arquitetura e maturidade analítica para lançar a IA do ponto experimental para ativo de negócios”, disse Marcio Tabach, autor principal do relatório. “Aquelas que estabelecem bases sólidas estão em melhor posição para traduzir investimentos em IA em melhorias consistentes de desempenho.”

O relatório também explora outras tendências que afetam a adoção de advanced analytics e IA no Brasil, incluindo a crescente importância de práticas responsáveis ??de IA e a emergência do modelo de malha de dados como a tendência dominante na arquitetura de dados.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosàadvanced analytics eàIA enfrentados pelas empresas no Brasil, além das recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Advanced Analytics and AI Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 49 fornecedores em quatro quadrantes: Data Science and AI Services — Large, Data Science and AI Services — Midsize, Data and Analytics Modernization Services — Large and Data and Analytics Modernization Services — Midsize.

O relatório nomeia Accenture, AI/R, BRQ, Cadastra, Capgemini, Dataside, Deal, Deloitte, IBM, MadeinWeb, NTT DATA, Quality Digital, Rox Partner, Stefanini e TIVIT como líderes em dois quadrantes cada. Também nomeia A3Data, BlueShift Brazil, Dedalus, Falconi, Objective e seus pares como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a BIP, a Dadoteca, a Minsait e a Peers foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Dataside, Falconi e Quality Digital.

Na área de experiência do cliente, a Capgemini foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os fornecedores de serviços avançados de análise e IA. A Capgemini obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Advanced Analytics and AI Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços

desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens®, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

