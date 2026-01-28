Assine
Mundo Corporativo

Supercopa: Bilheteria Digital destaca as regras para entrada

BD (Bilheteria Digital) ressalta a obrigatoriedade da associação dos ingressos a cada torcedor para acesso ao jogo da Supercopa, no Mané Garrincha em Brasília.

28/01/2026 10:05

Supercopa: Bilheteria Digital destaca as regras para entrada

O confronto entre Flamengo e Corinthians, válido pela Supercopa Rei 2026, será disputado no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e contará com acesso exclusivo por reconhecimento facial. Diante disso, a BD (Bilheteria Digital) reforça a obrigatoriedade da associação correta de cada ingresso ao torcedor que irá ao jogo, procedimento essencial para a entrada no estádio.

Os torcedores que adquiriram mais de um ingresso para a partida têm até o dia 28 de janeiro para realizar a transferência dos ingressos para os titulares que efetivamente irão ao jogo. Após esse prazo, não haverá exceções. O procedimento é obrigatório e deve ser realizado exclusivamente pelo aplicativo da Bilheteria Digital. O site não está habilitado para transferências.

Como todo o acesso ao estádio será feito por meio de reconhecimento facial, cada ingresso precisa estar corretamente associado ao nome e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do torcedor que irá utilizá-lo, além de estar vinculado à biometria facial cadastrada na plataforma uGo.

Para utilizar o ingresso no dia da partida, é necessário que tanto o titular da compra quanto a pessoa que receber o ingresso, em caso de transferência, tenham a biometria facial devidamente cadastrada. Ingressos que não estiverem corretamente associados ao usuário final não permitirão o acesso ao estádio.

A exigência segue o padrão de segurança definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para eventos oficiais, que adotou a biometria facial obrigatória como forma de validação de acesso. O objetivo é reforçar a segurança, evitar fraudes e garantir que cada ingresso seja utilizado por seu respectivo titular.

Abaixo é possível conferir o passo a passo para transferir o ingresso pelo aplicativo da Bilheteria Digital, disponível para Android e iOS:

  • Abrir o aplicativo da Bilheteria Digital;

  • No menu inferior, acessar “Minha Conta”;

  • Selecionar “Meus Pedidos”;

  • Escolher o evento Supercopa Rei 2026;

  • Clicar na seta localizada no canto inferior direito do ingresso;

  • Informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou e-mail da pessoa que receberá o ingresso;

  • Confirmar a transferência clicando em “Transferir”;

  • Aguardar o envio de um e-mail para o endereço cadastrado na BD e confirmar a transferência por meio do link indicado.

Informações importantes



Website: https://www.bilheteriadigital.com/

