A Mobileum lança pacote de conectividade GlobalRoamer® para a Copa do Mundo da FIFA 2026 para garantir roaming contínuo e desempenho de voz 5G em toda a América do Norte

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder global em soluções de análise e rede, anunciou hoje um pacote especial, o GlobalRoamer®, para a Copa do Mundo da FIFA 2026, projetado para ajudar as operadoras de redes móveis (MNOs) a validar a prontidão para roaming e manter conectividade de alta qualidade durante um dos eventos de rede mais exigentes do mundo, onde o desempenho do serviço impacta diretamente a receita de roaming, a retenção de clientes e a reputação da marca.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 exercerá uma pressão sem precedentes sobre as redes móveis em 16 estádios nos Estados Unidos, Canadá e México, já que milhões de fãs, equipes, imprensa e dirigentes dependem de serviços móveis para transmitir, compartilhar e se comunicar em tempo real. Picos repentinos no tráfego de dados, voz e roaming podem degradar o desempenho justamente quando a experiência do cliente é mais visível.

O pacote da Mobileum para a Copa do Mundo da FIFA 2026 se baseia no ecossistema de testes ativos de ponta a ponta, o GlobalRoamer®, utilizado em grandes eventos globais, incluindo campanhas de qualidade de roaming realizadas durante a UEFA EURO 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Aprimorado com sondas adicionais implantadas em locais-chave do evento, o pacote permite a avaliação contínua da qualidade do serviço, do desempenho da rede e de tecnologias críticas como 5G e VoLTE, oferecendo às operadoras visibilidade antecipada de problemas antes que eles afetem os usuários.

“Durante eventos globais, as redes não precisam apenas de capacidade, mas também de desempenho previsível que atenda às expectativas dos clientes”, afirmou Miguel Carames, diretor de Produtos da Mobileum. “Nossos relatórios e painéis transformam dados de rede em insights claros e acionáveis, mostrando às operadoras exatamente onde a qualidade do serviço está caindo e permitindo que elas resolvam problemas antes que os torcedores, a imprensa ou os clientes VIP percebam qualquer problema.”

O que o pacote oferece

O pacote GlobalRoamer® Copa do Mundo da FIFA 2026 oferece visibilidade contínua e insights acionáveis ??durante todo o torneio, permitindo que as operadoras:

Verifiquem o desempenho e a velocidade da rede sob condições reais de pico de carga

Comparem o desempenho de parceiros de roaming e concorrentes (onde for permitido)

Identifiquem gargalos e degradação do serviço nos estádios

Detectem falhas precocemente por meio de testes automatizados e alertas

Os principais benefícios incluem locais de teste dedicados próximos aos estádios, quatro campanhas de teste diárias nas principais operadoras de rede móvel, relatórios diários de desempenho e painéis cumulativos semanais que consolidam insights e tendências.

Por exemplo, as operadoras podem identificar rapidamente quando a experiência móvel se degrada em um estádio específico, determinar se o problema está relacionadoàcapacidade ou a um parceiro de roaming e tomar medidas corretivas, como ajustar as políticas de roaming, para preservar a qualidade das chamadas, a velocidade dos dados e a satisfação geral do usuário.

Casos de uso de roaming de entrada e saída

Para roaming de entrada, as operadoras podem diferenciar a qualidade da rede, tornar-se parceiras de roaming preferenciais e oferecer uma experiência consistentemente sólida aos assinantes visitantes durante os momentos de maior tráfego, maximizando as oportunidades de receita de roaming durante o evento.

Para roaming de saída, as operadoras podem validar acordos, avaliar políticas de direcionamento com precisão em nível de local e garantir proativamente que seus assinantes desfrutem de um serviço confiável durante viagens, incluindo clientes VIP e de alto valor.

Comprovado em eventos globais

A abordagem de preparação para eventos da Mobileum é respaldada por vasta experiência na execução de programas de teste e monitoramento em larga escala. Além da UEFA EURO 2024 e dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Mobileum apoiou a Azercell durante a COP 29 em Baku, executando uma campanha de teste multifásica e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, que ajudou a garantir um desempenho de roaming impecável para mais de 50.000 visitantes adicionais, incluindo representantes de alto nível.

Sobre o GlobalRoamer®

O GlobalRoamer® da Mobileum é a maior infraestrutura ativa de testes de roaming do mundo, cobrindo mais de 98% do planeta e oferecendo suporte a 2G, 3G, LTE, VoLTE, 5G, IoT e Serviços de Emergência. Ao virtualizar qualquer SIM para qualquer local do mundo, o GlobalRoamer® gera tráfego internacional móvel real em nosso conjunto de SIMs de mais de 500 operadoras e fornece relatórios em tempo real e alertas automatizados para detectar degradação de serviço antes que os clientes sejam afetados.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede principal, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence para conectar inteligência operacional e de rede a ações em tempo real, aumentando a receita, melhorando a experiência do cliente e reduzindo custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. www.mobileum.com

