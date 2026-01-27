HUMAIN e Infra anunciam acordo-quadro para financiamento digital e de IA

A HUMAIN e o Fundo de Infraestrutura Nacional ("Infra") anunciaram nas atividades paralelas da Assembleia Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, World Economic Forum) 2026 em Davos, Suíça, um acordo-quadro para o financiamento estratégico de até $1,2 bilhões para apoiar a expansão de projetos de infraestrutura digital e de IA no Reino da Arábia Saudita.

O acordo-quadro estabelece termos de financiamento não vinculativos para o desenvolvimento, pela HUMAIN, de até 250 MW de capacidade em centrais de dados de IA em hiperescala. Essas centrais de dados empregarão GPUs de ponta para inferência e treinamento de IA, e para apoiar os clientes locais, regionais e globais da HUMAIN.

Além disso, a Infra e a HUMAIN concordaram em explorar o estabelecimento de uma plataforma de investimentos em central de dados. Isso seria ancorado pelas duas organizações e estruturado para facilitar a participação de investidores institucionais globais e locais de forma a apoiar uma maior expansão da estratégia de IA da HUMAIN.

Esse acordo-quadro destaca o importante papel da Infra na parceria com seus equivalentes para acelerar o fornecimento de ativos de infraestrutura que são a base para a transformação econômica e a produtividade a longo prazo. Também demonstra o compromisso da HUMAIN com a utilização de capacidade computacional escalonável para capturar a crescente demanda comercial por serviços avançados de processamento de dados e IA.

"O crescimento da demanda por computação avançada está se intensificando, e este acordo-quadro posiciona a HUMAIN de forma a responder com velocidade e escala. Em parceria com a Infra, nosso objetivo é fornecer uma infraestrutura de central de dados de IA de classe mundial na qual as empresas podem confiaràmedida que suas necessidades de computação se tornam mais complexas".

TAREQ AMIN, CEO DA HUMAIN.

"Este acordo-quadro é um passo importante na expansão do papel da Infra de desbloquear oportunidades de investimento de infraestrutura no Reino. Nossa parceria com a HUMAIN ativará novos caminhos para aumentar o investimento institucional e desenvolver a economia digital, possibilitando infraestrutura de IA".

ENG. ESMAIL ALSALLOM, CEO DA INFRA

Sobre a Infra

O Fundo Nacional de Infraestrutura (Infra) é o principal parceiro de financiamento de desenvolvimento do Reino para infraestruturas. A Infra catalisa altos níveis de investimentos do setor privado para acelerar a entrega de projetos de infraestrutura que são críticosàtransformação social e econômica do Reino. A Infra fornece uma oferta de financiamento flexível, apoiando projetos de infraestrutura em todos os setores, focando em alcançar os objetivos da Visão 2030 e apoiar os objetivos da Iniciativa Verde Saudita. O Fundo Nacional de Infraestrutura é uma entidade supervisionada do Fundo Nacional de Desenvolvimento.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, uma empresa PIF, é uma empresa global de inteligência artificial que fornece recursos de IA de pilha completa em quatro áreas principais: centrais de dados da próxima geração; plataformas na nuvem e infraestrutura de hiper performance; modelos avançados de IA, incluindo alguns dos modelos de linguagem árabe mais avançados do planeta, desenvolvidos no mundo árabe; e soluções de IA transformativa, que combinam insights profundos do setor com execução no mundo real.

O modelo de ponta a ponta da HUMAIN atende a organizações do setor público e do setor privado, desbloqueando valor nas indústrias, impulsionando transformação digital e fortalecendo recursos através da colaboração humana com a IA. Com um portfólio crescente de produtos de IA específicos para o setor e uma missão central focada no desenvolvimento de propriedade intelectual e liderança de talento global, a HUMAIN foi criada para competitividade internacional e excelência tecnológica.

Danah Alhumaid

dalhumaid@mep.gov.sa