A Arábia Saudita sediará o Encontro Global de Colaboração e Crescimento do Fórum Econômico Mundial: Construindo pontos em comum e revitalizando o crescimento, nos dias 22 e 23 de abril de 2026.

A Arábia Saudita sediará a Reunião Global de Colaboração e Crescimento do Fórum Econômico Mundial (FEM): Construindo pontos em comum e revitalizando o crescimento, em Jeddah, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, conforme anunciado no último dia da 56ª Reunião Anual do Fórum, em Davos, Suíça.

Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planejamento da Arábia Saudita, confirmou hoje os detalhes da reunião regular de alto nível do FEM, que foi anunciada na Reunião Anual do FEM de 2025.

Apelando ao pragmatismo eàcolaboração em um contexto de fragmentação geopolítica, Sua Excelência Alibrahim afirmou que “a estabilidade não pode ser construída rapidamente, nem comprada”.

“A estabilidade precisa ser fundada, nutrida, protegida, reforçada e orientada. A estabilidade é inegociável”, disse ele a uma plateia de líderes globais.

Sua Excelência Alibrahim enfatizou a necessidade de um diálogo contínuo para revitalizar o crescimento global: “Nenhuma reunião isolada, por mais bem-intencionada que seja, resolverá todos os desafios globais. Mas a cada encontro, surge uma oportunidade, uma oportunidade para sermos resolutos e profundamente comprometidos, e para construirmos a cultura que permita que a cooperação funcione em primeiro lugar. Uma cultura que nutre a força e o progresso, e que desbloqueie o potencial da economia global em toda a sua diversidade.”

Ao convidar os delegados a participarem da Reunião Global de Colaboração e Crescimento: Construindo um Terreno Comum e Revitalizando o Crescimento, Sua Excelência Alibrahim afirmou que o encontro aproveitará o impulso da Reunião Especial do Fórum Econômico Mundial, realizada em Riade, acrescentando que a Arábia Saudita se tornou “uma capital global do pragmatismo e da relevância”.

Sua Excelência acrescentou: “Num momento em que a economia global enfrenta desafios estruturais de longa data, este esforço ajuda a transformar a cooperação de intenção em resultado, estabelecendo expectativas claras, ancorando a responsabilidade e, em última análise, fazendo com que o diálogo faça a diferença.”

Ao comentar o anúncio, Børge Brende, presidente do FEM, destacou o aprofundamento do envolvimento do Fórum com o Reino. Ele disse: “Temos o prazer de retornaràArábia Saudita em 2026 para dar continuidade às conversas iniciadas em nossa Reunião Anual – criando espaço para que os líderes trabalhem juntos, construam confiança e garantam que o diálogo leve a uma colaboração e ação significativas.”

A Reunião Global de Colaboração e Crescimento reflete o papel da Arábia Saudita como um parceiro confiável no fomento do diálogo e no apoioàestabilidade internacional para desbloquear a prosperidade. O Reino continua a reunir perspectivas de economias desenvolvidas e em desenvolvimento para cocriar o crescimento e abordar desafios globais compartilhados.

