Cirium Ascend Consultancy é nomeada Avaliadora do Ano no Aviation 100 Awards pela 11ª vez, um recorde

A Cirium Ascend Consultancy foi nomeada Appraiser of the Year 2026 (Avaliadora do Ano 2026) no Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards, o 11º título da equipe em 15 anos. A Consultancy é uma divisão altamente respeitada da Cirium, a fonte mais confiável do mundo em análises de aviação.

O prêmio Appraiser of the Year (Avaliador do Ano, em português) reconhece o provedor de avaliações de aeronaves que demonstrou a maior contribuição para o setor no último ano. A quarta vitória consecutiva reflete a confiança depositada na equipe da Ascend Consultancy e em seu trabalho por seus pares do setor.

O prêmio Aviation 100 Global Leaders Awards celebra as melhores empresas, indivíduos e transações no setor de financiamento e leasing de aviação. Os prêmios são concedidos com base em uma pesquisa em todo o setor e em um painel de jurados especialistas.

“Receber o prêmio Appraiser of the Year pela 11ª vez é um reconhecimento significativo das capacidades institucionais de avaliação de qualidade que construímos ao longo de décadas”, afirmou Stephen Burnside, diretor global de Consultoria. “Isso reflete a confiança que nossos clientes e parceiros do setor depositam em nossa análise independente, na qualidade dos nossos dados e na dedicação da nossa equipe global.”

“Apenas na última década, capturamos mais de 17.000 pontos de dados de mercado de aeronaves comerciais e motores, abrangendo preços, taxas de leasing, custos de manutenção e outros fatores de valor que sustentam avaliações amplamente fundamentadas em pesquisas. Em um mercado complexo e em rápida evolução, nosso foco permanece em entregar insights nos quais o setor pode confiar, ano após ano.”

Para saber como as capacidades de avaliação e consultoria da Cirium Ascend Consultancy apoiam a compreensão e a análise de investimentos em aviação, estratégias financeiras e riscos, visite https://www.cirium.com/analytics-services/ascend-consultancy

Sobre a Cirium Ascend Consultancy

A Cirium Ascend Consultancy, uma divisão da Cirium, oferece experiência líder de mercado para ajudar a informar e conduzir estratégias bem-sucedidas no setor de aviação comercial. Com uma equipe global de consultores e analistas experientes, a Cirium Ascend Consultancy fornece dados abrangentes, insights especializados e serviços personalizados que afetam diretamente os investimentos estratégicos e abrem caminhos para o crescimento da aviação.

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte mais confiável do mundo em análises para o setor de aviação. A empresa fornece dados robustos e análises de ponta para capacitar um amplo conjunto de participantes do setor. Ela oferece a companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras a clareza e a inteligência necessárias para otimizar suas operações, tomar decisões informadas e acelerar o crescimento da receita.

A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas de análise e decisão com base em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para obter informações adicionais, siga a Cirium® no LinkedIn ou visite cirium.com.

