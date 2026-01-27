Setor de bares e restaurantes inicia 2026 com otimismo

Com a chegada de 2026, alguns setores da economia iniciam o ano em clima de confiança. O otimismo é sentido pelo segmento de bares e restaurantes que, depois de um período marcado por desafios e ajustes, encerrou 2025 com resultados que reforçam a expectativa de crescimento neste ano, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Levantamento realizado pela entidade, divulgado no final do ano passado, revelou que 69% dos estabelecimentos esperam faturar mais no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. A pesquisa apontou também que em novembro do ano passado, 40% dos bares e restaurantes operaram com lucro e outros 40% registraram equilíbrio financeiro.

Em meio a esse cenário favorável, novos empreendimentos do ramo despontam no mercado. É o caso do Maendú – Sabores do Brasil, nova opção gastronômica de Belo Horizonte. Inspirado na diversidade de ingredientes, aromas e tradições do país, o restaurante do Hotel Ibis BH Savassi acaba de ser inaugurado. O empreendimento, o sétimo da rede Ibis (Accor) no país, funciona dentro do próprio hotel, na Avenida do Contorno, 6180, no coração da Savassi. Tem como proposta dialogar com diferentes públicos por meio de iguarias da cozinha brasileira, especialmente a mineira.

Com localização estratégica, onde há grande concentração de empresas, o Maendú é uma opção prática e atrativa para o público corporativo da região, além dos hóspedes, de acordo com a gerente geral do Hotel Ibis Belo Horizonte Savassi, Marcela Oliveira.

O restaurante, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h30, no horário de almoço, e das 19h às 22h, no jantar, trabalha com os serviços de buffet e à la carte, voltados para diferentes perfis de clientes e ocasiões de consumo.

“O Maendú conta com um ambiente climatizado e confortável, pensado especialmente para o público que busca qualidade, praticidade e rapidez no dia a dia. São opções gastronômicas clássicas com apresentações contemporâneas. O restaurante vai trabalhar com ingredientes frescos e sazonais, provenientes de produtores locais”, explica. No caso do jantar, a proposta é diferente, com serviço à la carte e pratos mais elaborados e sofisticados.

Diferencial

Um dos destaques do Maendú é o couvert, que vai além do tradicional e transforma o início da refeição em uma experiência sensorial. No jantar, os clientes ganham uma manteiga de alecrim em formato de vela, que derrete suavemente ao ser acesa, liberando aromas e sabores e antecipando o conceito afetivo e criativo do restaurante.

Marca

O Maendú, cuja palavra de origem em tupi significa “lembrar-se”, “vir à lembrança” ou “memória”, tem como diferencial um conceito sensorial e simbólico representado pelo alecrim, elemento destacado na logo e na identidade da marca. “A erva, presente tradicionalmente nas cozinhas de interior, tem um aroma peculiar e marcante, que desperta lembranças. O alecrim não tempera, apenas, os pratos. Ele conta histórias, ativa sentidos e reafirma a proposta do Maendú, que é cozinhar com alma, resgatar memórias e celebrar o Brasil à mesa”, explica Marcela.