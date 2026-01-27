Insigneo faz parceria com a Karta para lançar cartão de crédito premium para clientes internacionais

A Insigneo, uma empresa líder em gestão de patrimônio internacional, anunciou uma parceria estratégica com a fintech Karta para lançar um cartão de crédito global voltado especificamente a clientes de alto patrimônio líquido com ativos nos Estados Unidos. Por meio dessa parceria, a Insigneo se torna a primeira empresa de gestão de patrimônio a garantir direitos exclusivos sobre um cartão de crédito co-branded com a Karta, reforçando sua missão de oferecer soluções financeiras inovadoras centradas em clientes internacionais.

From left to right: Freddy Juez, CEO and Founder of Karta, and Raúl Henríquez, Chairman of the Board and CEO of Insigneo, during the partnership announcement in Punta del Este, Uruguay.

O novo cartão Insigneo x Karta atende especificamente a uma lacuna percebida no mercado: um cartão internacional voltado para clientes internacionais de alto patrimônio líquido com ativos nos Estados Unidos, que historicamente têm sido ignorados ou mal atendidos pelas ofertas de cartão de crédito existentes.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar o cartão de cobrança global Insigneo x Karta, pois ele aprimora significativamente a experiência geral dos nossos clientes internacionais”, afirmou Raúl Henríquez, presidente do Conselho de Administração e CEO da Insigneo. “A parceria com a Karta nos permite complementar a nossa plataforma de gestão de patrimônio com um cartão de cobrança internacional de última geração, que atende às necessidades de estilo de vida dos clientes que atendemos.”

O cartão Karta oferece recursos premium desenvolvidos para o perfil específico dos clientes atendidos pela Insigneo. Os portadores do cartão desfrutam de pagamentos sem fronteiras e sem taxas de transação internacional, enquanto o Priority Pass Select™ garante acesso gratuito a mais de 1.300 salas VIP de aeroportos de todas as partes do mundo. O programa de recompensas KARTA Points oferece opções flexíveis de resgate junto às principais companhias aéreas, hotéis e parceiros premium. Após a aprovação, os clientes recebem acesso digital imediato, com disponibilidade instantânea em Apple Pay e Google Pay. O suporte multilíngue de concierge 24 horas por dia, 7 dias por semana, via WhatsApp garante assistência personalizada no idioma preferido do cliente, enquanto o processo de integração totalmente digital oferece uma experiência de aprovação simplificada e eficiente.

“O segmento de clientes atendido pela Insigneo é exatamente aquele para o qual criamos a Karta”, afirmou Freddy Juez, CEO e fundador da Karta. “Eles esperam uma experiência premium quando se trata de seus investimentos e, agora, podem desfrutar desse mesmo nível de serviço ao gastar, viajar ou precisar de assistência em qualquer lugar do mundo. A parceria com a Insigneo reafirma nossa visão de oferecer produtos e serviços de valor a um público verdadeiramente global, que valoriza tanto a inovação quanto a excelência.”

O cartão Insigneo x Karta foi oficialmente apresentado no início deste mês na Sunset Party da Insigneo em Punta del Este, Uruguai, um evento exclusivo que reuniu a rede de profissionais de investimento, clientes e parceiros da empresa.

A nova oferta representa um marco importante no esforço da Insigneo para fornecer um ecossistema financeiro abrangente que apoie a forma como os clientes vivem, investem, viajam e gastam além das fronteiras. Ao aproveitar tecnologia e parcerias estratégicas para entregar valor além da gestão patrimonial tradicional, a Insigneo continua a se diferenciar, entendendo as necessidades dos clientes e oferecendo soluções holísticas que aprimoram sua experiência geral.

Sobre a Insigneo

A Insigneo é uma empresa líder internacional em gestão de patrimônio, que fornece serviços e tecnologias que capacitam profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes globalmente. A Insigneo utiliza suas soluções personalizadas, atendimento focado no cliente e relacionamento custodiante com a Pershing, do BNY Mellon, para oferecer uma plataforma de gestão de patrimônio totalmente integrada e de excelência. Com quase US$ 32 bilhões* em ativos de clientes sob sua gestão, a Insigneo capacita mais de 300 profissionais de investimento e 68 empresas institucionais que atendem a mais de 32.000 clientes. Para informações adicionais, visite www.insigneo.com.

(*dados referentes ao 1º trimestre de 2026)

Sobre a Karta

A Karta é uma plataforma de cartões de crédito premium emitida nos Estados Unidos, projetada para indivíduos com alto patrimônio líquido e mobilidade global, com ativos mantidos em corretoras e instituições bancárias americanas. Por meio de parcerias com instituições financeiras privadas, a Karta oferece aos clientes internacionais acesso a um cartão de crédito premium com aceitação global, sem taxas de transação internacional, acesso ao lounge Priority Pass Select™ em aeroportos e um programa de recompensas que permite aos titulares do cartão resgatar pontos em companhias aéreas e hotéis, entre outros benefícios.

A Karta oferece uma experiência personalizada com suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, via WhatsApp, combinando tecnologia e atendimento sob medida para atender uma clientela internacional com estilos de vida complexos e transfronteiriços. Com sede em Miami e operações em São Paulo, Brasil, a Karta conta com o apoio da Canary, Clocktower e FJ Labs. Para informações adicionais, visite www.conkarta.com.

Assessoria de Mídia

Giovanna Souza, Gerente de Marketing, Insigneo

giovanna.souza@insigneo.com | +1 (305) 357-8058