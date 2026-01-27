Lumine fecha 2025 com ocupação de 96% nos shopping centers

Em um cenário onde o varejo brasileiro se reinventa constantemente, os shopping centers se consolidam como polos de experiência e consumo. O setor segue como importante motor econômico no país, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos. E a Lumine, administradora com atuação em todo o Brasil, fechou 2025 com ocupação acima da média do mercado nos shoppings do portfólio, um patamar próximo a 96%.

"São mais de 2.500 lojas e quiosques e cerca de 15 mil profissionais empregados diretamente nos shopping centers sob nossa gestão", revela Cláudio Sallum, sócio da empresa.

De acordo com ele, praticamente todos os empreendimentos geridos pela Lumine contabilizaram crescimento nominal de vendas de dois dígitos, superando a inflação. “Assinamos mais de 200 contratos de locação no ano passado, e a meta para 2026 é superar esse montante, alcançar uma taxa de ocupação média acima de 97%”, comenta Sallum.

A Lumine atua com gestão estratégica, alinhada às grandes tendências de mercado, como a busca por experiências imersivas, soluções tecnológicas e negociações sustentáveis. Ao longo de duas décadas, participou do planejamento, implantação ou administração de 45 shopping centers e atendeu mais de duzentos clientes.

"Essa trajetória foi marcada por desafios significativos, especialmente o período da pandemia, que impôs uma ‘violenta ruptura’ no funcionamento do setor além de eventos localizados, como as enchentes no Sul. No entanto, os processos implementados para a superação destes episódios serviram como aprendizado e aperfeiçoamento dos processos de trabalho de toda a equipe, demonstrando a capacidade de resiliência e adaptação, qualidades cruciais para a sobrevivência e crescimento no varejo moderno", ressalta Sallum.

Olhando para o futuro, a Lumine mantém sua agenda de expansão e inovação. No planejamento e consultoria, a empresa está à frente do desenvolvimento do Viva Shopping, em Natal, com obras avançadas e comercialização de âncoras concluída, além de iniciar estudos para um novo projeto no Centro-Oeste. No dinâmico mercado de fusões e aquisições (M&A), a Lumine concluiu a venda de uma participação relevante na região Norte em dezembro de 2025 e já tem novos trabalhos encaminhados para o início deste ano. “Esses movimentos reforçam a percepção de um mercado aquecido para ativos bem geridos e com potencial de crescimento”, comenta Sallum.

A constante evolução do varejo exige dos shopping centers uma adaptação contínua de seu mix. E a empresa investe significativamente em revitalização e expansão de seus ativos, como a recente inauguração da expansão do Shopping Villa Romana, em Florianópolis, que adicionou 33 novas marcas; a ampliação do Maxi Shopping Jundiaí, em Jundiaí, com novas lojas e incremento de ABL, e a entrada do Shopping Cerrado, em Goiânia, para o portfólio da administradora.



Cláudio Sallum observa que "os shopping centers que se mantiveram relevantes, foram os que entenderam e anteciparam os novos comportamentos e necessidades dos consumidores". Em alinhamento com as tendências globais destacadas, a Lumine tem direcionado seus esforços para criar uma experiência mais imersiva nos Shoppings, priorizando gastronomia, entretenimento e serviços, mantendo o varejo tradicional.

"A curadoria é desenvolvida de maneira individual, avaliando para cada mercado o perfil do consumidor, a oferta já existente no empreendimento, a concorrência instalada e, principalmente, o alinhamento com as expectativas do empreendedor", ressalta Sallum, demonstrando uma abordagem customizada e orientada por dados e IA para maximizar a performance de cada ativo, em alinhamento com as tendências mais atuais, inclusive destaque na recente National Retail Federation (NRF).

A agenda ESG (Environmental, Social, and Governance) também tem se consolidado como um pilar estratégico para a Lumine. Em todos os shoppings, há uma preocupação constante com o consumo eficiente de recursos naturais e o envolvimento comunitário. Sallum aponta o Cantareira Norte Shopping, em São Paulo, como um exemplo emblemático, concebido sob o conceito "zero water" e totalmente independente do sistema urbano de fornecimento de água e esgotamento sanitário, utilizando tratamento de efluentes, reuso, poços artesianos e coleta de água da chuva. A recente implementação de uma planta de produção de energia solar neste mesmo empreendimento não só reforça o compromisso ambiental, mas também gera economia significativa, um benefício tangível para a gestão de ativos.

Sob a liderança dos irmãos Cláudio e Marcelo Sallum, ambos com bagagem profissional de mais de 40 anos de envolvimento no mercado de shopping centers e passagem pela Multiplan, a Lumine atua com uma visão estratégica aprofundada, essencial para gerir as nuances de um setor complexo. Essa expertise se reflete na gestão de dez empreendimentos em diversas regiões do país. “Priorizamos a qualidade do atendimento e não a quantidade de shoppings atendidos, buscando sempre um alinhamento estratégico com os empreendedores”, complementa Marcelo Sallum, sócio da empresa.