Ohana Development e Manchester City F.C. assinam acordo para lançar projeto multimilionário em Abu Dhabi

A Ohana Development, uma das principais incorporadoras imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos, conhecida por suas propriedades de luxo, assinou um acordo com o Manchester City F.C. para lançar o “Manchester City Yas Residences by Ohana”, um condomínio residencial de marca exclusiva, localizadoàbeira-mar do Canal Yas, em Abu Dhabi. A parceria reflete um compromisso comum com a excelência, a inovação e a criação de valor a longo prazo, reforçando a posição de Abu Dhabi como destino global para empreendimentos de classe mundial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260126331355/pt/

Standing: HE Khaldoon Al Mubarak, Chairman of Manchester City Football Club. Left to right: Husein Salem, CEO of Ohana Development and Ferran Soriano, CEO of City Football Group. (Photo: AETOSWire).

Com área total de 1,67 milhão de metros quadrados, o “Manchester City Yas Residences by Ohana” se inspira no apelo global e no legado do clube, reinterpretados sob uma perspectiva contemporânea, alinhando a identidade do Manchester Cityàfilosofia de design da Ohana.

Husein Salem, CEO da Ohana Development, afirmou: “A parceria com o Manchester City marca um marco significativo para a Ohana Development e reflete nosso compromisso de longa data com Abu Dhabi, onde temos orgulho de manter nossa sede. A projeção global do clube, sua visão voltada para o futuro e sua abordagem moderna estão fortemente alinhadasànossa ambição de criar comunidades preparadas para o futuro, que contribuam para o cenário de estilo de vida em evolução do emirado. O Manchester City Yas Residences by Ohana dá vida a essa visão compartilhada por meio de um projeto residencial cuidadosamente concebido, destinado a se tornar um legado duradouro no setor imobiliário.”

Ferran Soriano, CEO do City Football Group, disse: “Este é um projeto marcante que leva o Manchester City a um ambiente residencial premium, de uma forma distintamente alinhadaàmarca do clube. A Ohana Development é altamente reconhecida por trabalhar com grandes marcas globais, traduzindo sua influência em experiências residenciais de alto padrão e orientadas pelo design. Esta parceria permitirá que a Ohana aproveite o alcance global do Clube e sua presença incomparável na região. Continuamos comprometidos com colaborações distintas como esta.”

Mais informações sobre o desenvolvimento serão divulgadas oportunamente.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126331355/pt/

Cicero & Bernay

Anjali Rajvardhan, Gestora de Contas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

anjali@ciceroandbernay.com