XTransfer acelera expansão na América Latina na INTERMODA 2026

A XTransfer, plataforma líder mundial em pagamentos comerciais transfronteiriços B2B, anunciou sua apresentação estratégica na INTERMODA 2026 no México, a Feira Internacional de Vestuário e Tecidos. Realizado de 20 a 23 de janeiro, o evento marca um momento crucial na missão da XTransfer de preencher a lacuna entre os comerciantes globais e o mercado latino-americano em expansão.

A INTERMODA, o maior e mais influente evento de comércio de moda da região, com mais de 40 anos de história, atua como um elo estratégico e indispensável para o comércio entre o Norte e o Sul da América. Com o lançamento de sua solução de pagamento inovadora, a XTransfer aborda diretamente o maior desafio enfrentado pelas PMEs que entram na região.

Enfrentando os desafios de pagamento para as PMEs

Durante décadas, as PMEs têxteis e de vestuário têm enfrentado barreiras sistêmicas no comércio internacional, incluindo taxas de transação exorbitantes, tempos de processamento lentos e o risco imprevisível de congelamento de fundos.

Desde 2017, a XTransfer vem derrubando essas barreiras com a construção de uma rede global unificada de liquidação comercial. Por meio de parcerias estratégicas com instituições financeiras de primeira linha, incluindo JP Morgan, DBS Bank, Deutsche Bank e Bank of China, a XTransfer oferece às PMEs poder financeiro de nível empresarial.

“A América Latina emergiu como um motor vital de crescimento para o comércio global, porém o atrito financeiro continua sendo um grande gargalo para as pequenas empresas”, afirmou um porta-voz da XTransfer. “Na INTERMODA 2026, estamos demonstrando que pagamentos globais seguros, instantâneos e de baixo custo não são apenas um luxo para multinacionais, mas uma ferramenta padrão disponível para todas as PMEs que utilizam a nossa plataforma.”

Crescimento acelerado na América Latina

A iniciativa de fortalecer a presença no México ocorre em meio a um crescimento explosivo. Em 2025, os pagamentos de comércio exterior processados pela plataforma XTransfer provenientes da região da América Latina aumentaram 94% em relação ao ano anterior.

As capacidades globais de liquidação da plataforma permitem que compradores paguem em suas moedas locais em mais de 80% dos mercados mundiais, reduzindo significativamente os custos de câmbio e acelerando a rotatividade de capital.

Em uma era em que a conformidade é fundamental, a XTransfer desenvolveu uma infraestrutura abrangente de combateàlavagem de dinheiro e um modelo proprietário de gestão de risco, o TradePilot, que ajudou mais de 7.000 empresas a evitar bilhões em perdas potenciais. Até o momento, a XTransfer já atendeu mais de 800.000 PMEs globalmente, consolidando sua posição como líder em serviços financeiros de comércio exterior B2B.

Por meio de sua participação na INTERMODA, a XTransfer pretende demonstrar como seus serviços financeiros internacionais podem simplificar pagamentos, garantir segurança e capacitar as PMEs a expandir sua presença global.

