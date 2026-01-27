Pesquisa da Lenovo revela que a IA está valendo a pena, mas a maioria dos CIOs não está preparada para o que vem a seguir

As empresas passaram decisivamente de pilotos de IA para implementações em escala, impulsionadas por benefícios comprovados e expectativas de retornos financeiros significativos, segundo o Lenovo CIO Playbook 2026, com insights de pesquisa da IDC. Quase metade (46%) das provas de conceito de IA já avançaram para a produção, com algumas organizações projetando retornos de US$ 2,79 para cada dólar investido.

A IA é agora reconhecida como um motor central da reinvenção dos negócios e da vantagem competitiva. Entretanto, há um claro problema de excesso de confiança entre os CIOs. Enquanto 60% das organizações estão em fase avançada de adoção da IA, apenas 27% possuem uma estrutura abrangente de governança de IA. Outras limitações na qualidade dos dados, na expertise interna, na complexidade da integração e no alinhamento organizacional estão causando um descompasso entre ambição e preparação.

Com a IA agêntica superando a IA generativa como a principal prioridade dos CIOs em 2026, esses fatores impedirão muitas organizações de aproveitar plenamente o potencial da IA, deixando de gerar retornos significativos. Três em cada cinco (60%) dos entrevistados afirmaram que ainda precisam de mais de 12 meses para estar prontos para expandir a IA agêntica em suas operações, e apenas 21% relatam uso significativo atualmente, com a maioria ainda testando ou explorando ativamente casos de uso.

Lançado hoje, o quarto Lenovo CIO Playbook global anual, intitulado The Race for Enterprise AI (A corrida pela IA empresarial), baseia-se em insights de 3.120 tomadores de decisão de TI e negócios em mercados-chave de todas as partes do mundo. Ele captura um ponto de inflexão global e reforça a proposta de valor da IA empresarial como real e imediata, exortando os CIOs a agirem agora para evitar ficar atrás dos concorrentes. A pesquisa marca uma clara mudança da experimentação da IA para a criação de valor mensurável, com quase todos (96%) dos entrevistados planejando aumentar os investimentos em IA nos próximos 12 meses a uma taxa média de crescimento de 13% e 93% prevendo retornos positivos.

“As organizações estão colocando a inteligência para funcionar em toda a empresa, mas muitas ainda o fazem sem as competências, a governança e o nível de prontidão necessários para escalar”, afirmou Ken Wong, presidente do Solutions & Services Group da Lenovo. “À medida que as prioridades em IA migram para a IA agêntica, a próxima fase não recompensará a experimentação — ela recompensará quem for capaz de operacionalizar a IA em ambientes híbridos, com confiança e escala incorporadas. A Lenovo ajuda as organizações a ir além dos projetos-piloto, unificando infraestrutura, plataformas e serviços para transformar a ambição em IA em resultados reais e mensuráveis.”

IA híbrida agora é a arquitetura empresarial preferida

A pesquisa mostra que considerações comerciais e financeiras do mundo real — como garantir a privacidade dos dados, implementar estratégias de segurança avançadas e ter flexibilidade para personalizar e otimizar a infraestrutura — estão impulsionando o crescimento contínuo da IA ??híbrida, um modelo operacional que combina nuvem pública, nuvem privada e computação local. Quase dois terços (62%) agora preferem o modelo híbrido como sua principal solução de implantação de IA.

A eficiência da infraestrutura é um dos principais fatores de sucesso (21%), especificamente, computação de IA de alto desempenho, escalável e com baixo consumo de energia está entre os cinco principais facilitadores do sucesso da IA.

“Os CIOs estão entrando em uma nova fase decisiva da adoção de IA, na qual a IA agêntica e a inferência em escala corporativa estão migrando rapidamente da experimentação para a prioridade de negócio”, afirmou Ashley Gorakhpurwalla, presidente do Infrastructure Solutions Group da Lenovo. “O potencial é enorme — impulsionando eficiência, automação e produtividade —, mas a maioria das organizações ainda não está preparada para operar IA em escala. O sucesso depende da base certa: infraestrutura segura e energeticamente eficiente, arquiteturas híbridas flexíveis e uma governança que gere confiança. Na Lenovo, estamos ajudando as empresas a ir além dos projetos-piloto para entregar resultados de IA confiáveis e escaláveis — onde quer que os dados estejam.”

Com os PCs de IA e terminais de borda no centro de uma estratégia eficaz de IA híbrida e executando cargas de trabalho de IA localmente de forma segura, a implantação de dispositivos compatíveis com IA tornou-se a principal prioridade de investimento em TI para 2026.

“A IA está avançando em escala mais rapidamente do que nunca, mas os CIOs nos dizem sempre a mesma coisa: confiança e prontidão continuam sendo as maiores barreiras para destravar valor real em nível corporativo. À medida que a IA híbrida se consolida como a arquitetura preferida e a soberania de dados passa a ocupar o topo da agenda dos conselhos, as organizações precisam ter total confiança de que a inteligência pode se estender de forma segura da nuvem até o dispositivo”, afirmou Luca Rossi, presidente do Intelligent Devices Group da Lenovo. “A pesquisa deste ano deixa claro que os dispositivos com IA e os terminais de borda agora estão na linha de frente da IA corporativa, capacitando cada colaborador, protegendo fluxos de trabalho e levando a inteligência exatamente para onde o trabalho acontece. Quando combinada com a infraestrutura e os serviços certos, essa abordagem de ponta a ponta oferece às empresas exatamente o que elas vêm buscando: uma forma de inovar com confiança, responsabilidade e em escala.”

A Lenovo apresentou recentemente o Lenovo Agentic AI, uma solução empresarial de ciclo completo para criar, implantar e gerenciar agentes de IA, juntamente com o Lenovo xIQ, um conjunto de plataformas nativas de IA projetadas para simplificar e operacionalizar a IA em toda a empresa. Construídas sobre o Lenovo Hybrid AI Advantage™, essas ofertas combinam infraestrutura híbrida, plataformas e serviços para abordar governança, integração e desempenho desde o primeiro dia. Com o suporte da Lenovo AI Library, que reúne casos de uso comprovados, os CIOs podem reduzir riscos, acelerar o time-to-value e ampliar iniciativas de IA com mais confiançaàmedida que avançam além da fase de experimentação.

Para facilitar ainda mais a implementação no mundo real, os servidores de inferência Lenovo ThinkSystem e ThinkEdge ajudam as empresas a transformar modelos treinados em aplicações de IA de baixa latência e prontas para produção em ambientes de data center, nuvem e edge. Ao permitir uma inferência mais rápida e eficiente em escala, a Lenovo ajuda os CIOs a reduzir a lacuna entre a ambição da IA ??e o impacto nos negócios do dia a dia.

Com base nessa fundação de IA de ponta a ponta, a visão da Lenovo de IA mais inteligente para todos está focada em levar a IA a mais pessoas e empresas em grande escala, desde infraestrutura empresarial até PCs com IA que oferecem experiências inteligentes e personalizadas diretamente aos usuários. Conforme descrito na Lenovo Tech World na CES 2026, a Lenovo está promovendo essa visão em todo o seu portfólio de PCs e smartphones com IA, com a Lenovo e a Motorola Qira representando um exemplo de como a IA pessoal pode aumentar a produtividade, compreendendo o contexto em todos os dispositivos e ajudando os usuários a realizar suas tarefas.

Sobre o estudo CIO Playbook

Este é o quarto ano de realização da pesquisa global com CIOs, encomendada pela LenovoàIDC, que conduziu o estudo entre 16 de setembro de 2025 e 17 de outubro de 2025. O relatório deste ano reúne insights de 3.120 tomadores de decisão de TI e de negócios em mercados-chave ao redor do mundo, incluindo Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e Norte da África, América Latina e América do Norte. Os setores representados incluem BFSI, varejo, manufatura, telecomunicações/CSP, saúde, governo, educação, entre outros.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

Lenovo é uma marca comercial da Lenovo. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

