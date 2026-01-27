O edifício mais romântico do mundo: ESB celebra o Dia dos Namorados 2026 com a noite de encontro mais extravagante de NYC, aulas românticas de pintura com bebidas, exibições de “Sleepless in Seattle”, pacote de pedido de casamento e muito mais

O amor está no ar no "Edifício mais romântico do mundo". O Empire State Building (ESB) anunciou hoje seus planos românticos para o Dia dos Namorados para casais em Nova York, que incluem um encontro extravagante, aulas de pintura e derramamento, exibições de filmes românticos, uma experiência ao nascer do sol e muito mais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260126267275/pt/

The World’s Most Romantic Building: ESB Celebrates Valentine’s Day 2026 with NYC's Most Extravagant Date Night, Romantic Paint n’ Pour Classes, ‘Sleepless in Seattle’ Screenings, Proposal Package, and More

"O Observatório do Empire State Building desempenhou um papel em inúmeras histórias de amor ao longo de seus 95 anos de história, de filmes de Hollywood a primeiros encontros e pedidos de casamento", disse Dan Rogoski, gerente geral do observatório. “Nossa experiência no Observatório, mundialmente famosa, é a principal atração de Nova York para casais criarem memórias inesquecíveis no Dia dos Namorados.”

Empire para Dois : Pelo terceiro ano consecutivo, um casal sortudo celebrará o Dia dos Namorados com acesso exclusivo às exposições interativas e aos observatórios do Empire State Building. Este encontro único inclui um jantar mágico para dois no Observatório do 102º andar, especialmente decorado, com a companhia de um músico profissional. Antes do jantar, o casal desfrutará de champanhe Dom Pérignon vintage em um tour privado pelas exposições do Observatório, que permanecerão fechadas durante todo o encontro. O menu degustação do chef contará com três pratos deliciosos preparados pelo chef principal do STATE Grill and Bar, harmonização de vinhos feita por nosso sommelier especializado e as melhores vistas da cidade de Nova York, tanto ao redor quanto abaixo. Saiba mais sobre esta oportunidade de US$ 14.000 e como reservar aqui.

Pelo terceiro ano consecutivo, um casal sortudo celebrará o Dia dos Namorados com acesso exclusivo às exposições interativas e aos observatórios do Empire State Building. Este encontro único inclui um jantar mágico para dois no Observatório do 102º andar, especialmente decorado, com a companhia de um músico profissional. Antes do jantar, o casal desfrutará de champanhe Dom Pérignon vintage em um tour privado pelas exposições do Observatório, que permanecerão fechadas durante todo o encontro. O menu degustação do chef contará com três pratos deliciosos preparados pelo chef principal do STATE Grill and Bar, harmonização de vinhos feita por nosso sommelier especializado e as melhores vistas da cidade de Nova York, tanto ao redor quanto abaixo. Saiba mais sobre esta oportunidade de US$ 14.000 e como reservar aqui. A Arte do Amor : Perfeito para o “Dia das Amigas” e para casais, os participantes podem desfrutar de bebidas selecionadas enquanto pintam suas obras-primas em tela com o tema do Empire State Building nas aulas de Pintura e Degustação nos dias 12, 13 e 15 de fevereiro. Veja a programação completa das aulas e compre ingressos online.

Perfeito para o “Dia das Amigas” e para casais, os participantes podem desfrutar de bebidas selecionadas enquanto pintam suas obras-primas em tela com o tema do Empire State Building nas aulas de Pintura e Degustação nos dias 12, 13 e 15 de fevereiro. Veja a programação completa das aulas e compre ingressos online. História de Amor : “Sintonia de Amor”, o clássico romance dos anos 90 que apresenta cenas filmadas no Empire State Building, será exibido novamente este ano em duas sessões especiais no dia 14 de fevereiro. Cada ingresso inclui bebidas não alcoólicas e lanches de cortesia com o filme e acesso aos observatórios do 86º e 102º andares do Empire State Building. Compre ingressos aqui.

: “Sintonia de Amor”, o clássico romance dos anos 90 que apresenta cenas filmadas no Empire State Building, será exibido novamente este ano em duas sessões especiais no dia 14 de fevereiro. Cada ingresso inclui bebidas não alcoólicas e lanches de cortesia com o filme e acesso aos observatórios do 86º e 102º andares do Empire State Building. Compre ingressos aqui. Acorde e Brilhe : Os casais podem começar suas comemorações mais cedo com esta experiência romântica do nascer do sol no Dia dos Namorados, onde podem observar a luz do dia banhando a cidade de Nova York e desfrutar de café e guloseimas da loja Starbucks Reserve ® Empire State Building. Os ingressos podem ser comprados online.

: Os casais podem começar suas comemorações mais cedo com esta experiência romântica do nascer do sol no Dia dos Namorados, onde podem observar a luz do dia banhando a cidade de Nova York e desfrutar de café e guloseimas da loja Starbucks Reserve Empire State Building. Os ingressos podem ser comprados online. Jantar Romântico no STATE : O STATE Grill and Bar, o restaurante principal do Empire State Building, oferecerá um menu de jantar de três pratos para o Dia dos Namorados, com opções como vieiras cruas, filé mignon com crosta de porcini, bolinhos de caranguejo jumbo, confit de pato e profiteroles de framboesa por US$ 98. As reservas podem ser feitas online.

: O STATE Grill and Bar, o restaurante principal do Empire State Building, oferecerá um menu de jantar de três pratos para o Dia dos Namorados, com opções como vieiras cruas, filé mignon com crosta de porcini, bolinhos de caranguejo jumbo, confit de pato e profiteroles de framboesa por US$ 98. As reservas podem ser feitas online. Faça o Pedido : Para quem busca o lugar perfeito para fazer o pedido de casamento, o pacote de proposta "Império Felizes Para Sempre" do ESB inclui um tour guiado exclusivo pelo Empire State Building e um lugar privativo e reservado do Observatório no 86º andar para fazer o pedido.

Para quem busca o lugar perfeito para fazer o pedido de casamento, o pacote de proposta "Império Felizes Para Sempre" do ESB inclui um tour guiado exclusivo pelo Empire State Building e um lugar privativo e reservado do Observatório no 86º andar para fazer o pedido. Luzes do Amor:: No dia 14 de fevereiro, o Empire State Building brilhará com sua tradicional pulsação rosa para celebrar o Dia dos Namorados de 2026. Envie CONNECT para 274-16 para receber atualizações em tempo real sobre as luzes icônicas da torre do ESB.

O mundialmente famoso Observatory Experience do Empire State Building passou por uma reformulação de US$ 165 milhões, que adicionou um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um mirante modernizado no 102º andarcom vistas incomparáveis ??do coração de Nova York. O icônico Observatory Experience foi eleito a atração número 1 de Nova York pelo quarto ano consecutivo no prêmio Travelers’ Choice do TripAdvisor de 2025: Melhores Coisas para Fazer.

Veja imagens em alta resolução aqui.

Saiba mais sobre o Empire State Building online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da baseàantena. A reinvenção do Observatório do Empire State Building, orçada em US$ 165 milhões, criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório no 102º andarredesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório a céu aberto com vista panorâmica de 360 ??graus de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Observatório do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e é considerado a atração número 1 da cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo no prêmio Travelers’ Choice Awards 2025 do TripAdvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet’s Ultimate Travel List.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Fonte: Empire State Realty Trust

Categoria: Observatório

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126267275/pt/

Contato para a Imprensa:

Empire State Realty Trust

Jamie Heitner

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jheitner@esrtreit.com