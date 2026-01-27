Campeonato de Drones A2RL define o ritmo para a IA em voos autônomos

O Campeonato de Drones da Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) proporcionou um teste decisivo ao desempenho autônomo e humano, com a TII Racing do Technology Innovation Institute registrando a volta autônoma mais rápida para vencer o AI Speed Challenge, enquanto um piloto humano em primeira pessoa (FPV),MinChanKim – Campeão Mundial de FPV, conquistou por pouco a vitória na final entre humanos e IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260126709271/pt/

A2RL Drone Championship Sets the Pace for AI in Autonomous Flight (Photo: AETOSWire)

Organizado pela ASPIRE, braço de aceleração da inovação do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC), o evento destacou tanto o rápido progresso da autonomia baseada em visão quanto as margens estreitas que ainda separam o instinto humano da execução da máquina em velocidade.

Realizado durante dois dias, de 21 a 22 de janeiro, durante a UMEX, o Campeonato A2RL reuniu equipes líderes em pesquisa de IA e pilotos FPV de nível mundial para competir em vários formatos de corrida, testando a percepção, a tomada de decisões e o controle em condições reais de corrida. Um prêmio total de US$ 600.000 foi concedido ao longo da competição.

TII Racing estabelece referência no campeonato no desafio de velocidade de IA

Na corrida de velocidade de IA, a TII Racing apresentou o desempenho mais rápido do campeonato, registrando um tempo de volta de referência de 12,032 segundos, o mais rápido alcançado entre todos os competidores. A MAVLAB ficou logo atrás, com um tempo de 12,832 segundos, ressaltando a diferença cada vez menor de desempenho entre os primeiros colocados.

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, afirmou: “O que mais se destaca este ano é o progresso coletivo de todo o campo. Em comparação com a Temporada 1, as equipes estão alcançando velocidades mais elevadas com maior estabilidade e consistência, impulsionadas quase inteiramente por avanços em software. Essa aceleração demonstra a rapidez com que as capacidades autônomas amadurecem quando desafiadas em um ambiente aberto e competitivo.”

A AI Speed Race isola a capacidade autônoma bruta, concentrando-se na precisão da percepção, no controle preciso e na velocidade máxima em uma pista livre, sem interferência de outros drones. Os resultados deste ano refletem ganhos claros em autonomia baseada em visão e tomada de decisões a bordo, impulsionados inteiramente pela melhoria algorítmica.

Giovanni Pau, diretor técnico da TII Racing, afirmou: “Alcançar a volta mais rápida reflete a profundidade do nosso desenvolvimento e dos nossos testes de software. Alcançar esse nível de desempenho em um desafio de autonomia total demonstra o que sistemas disciplinados, guiados por uma visão clara, são capazes de entregar quando levados aos seus limites.”

Corridas com Múltiplos Drones testam a coordenação em espaço aéreo compartilhado

Os formatos de Corrida com Múltiplos Drones com IA mudaram o foco da velocidade individual para a interação e coordenação em espaço aéreo compartilhado. A MAVLAB conquistou a vitória na Corrida Ouro com Múltiplos Drones, demonstrando forte planejamento multiagente e consistência sob pressão. A FLYBY garantiu o primeiro lugar na Corrida Prata com Múltiplos Drones, destacando a crescente profundidade e competitividade em todo o Campeonato.

Essas corridas testaram a prevenção de colisões em tempo real, o planejamento de trajetória e a robustez em ambientes dinâmicos, capacidades que permanecem entre os desafios mais complexos para sistemas aéreos autônomos.

Final Humano vs IA: uma disputa melhor de nove que foi decidida no último minuto

O desafio Humano vs. IA proporcionou um dos momentos mais marcantes do campeonato, o Campeão Mundial de FPV, MinChan Kim, enfrentou a equipe TII Racing em uma série melhor de nove corridas. O duelo chegou empatado em quatro vitórias para cada lado

Na corrida decisiva, Kim manteve a liderança enquanto o drone autônomo colidiu com um portão e não conseguiu se recuperar, garantindo a vitória para o piloto humano.

Sistemas autônomos testados em condições idênticas

Colocando os sistemas autônomos em comparação direta com alguns dos pilotos de drones humanos mais talentosos do mundo, o campeonato desafiou o desempenho da IA em cenários que exigiam percepção instantânea, controle preciso e resiliência sob pressão contínua.

Todos os drones competiram de forma totalmente autônoma usando uma única câmera RGB monocular voltada para a frente e uma unidade de medição inercial. Não foram permitidos LiDAR, visão estéreo, GPS e sistemas de posicionamento externos.

Essa configuração mínima de sensores reflete a percepção disponível para pilotos humanos e garante que os ganhos de desempenho sejam impulsionados pelo software de IA, e não pela complexidade dos sensores. A abordagem permite uma comparação direta e semelhante entre humanos e máquinas, mantendo a relevância para as restrições de autonomia civil do mundo real.

A A2RL Summit 3.0 analisa caminhos da competiçãoàimplementação

O Campeonato ocorreu na sequência da A2RL Summit 3.0, realizado no primeiro dia da UMEX, no qual formuladores de políticas públicas, pesquisadores e líderes da indústria analisaram como os aprendizados da corrida autônoma podem orientar a implementação segura e responsável de sistemas baseados em IA para além dos ambientes competitivos.

A cúpula contou com contribuições de líderes seniores do governo, pesquisa e indústria, incluindo Salem AlBalooshi, diretor de tecnologia da du, e Marcos Muller-Habig, diretor sênior de capacitação da Abu Dhabi Gaming, entre outros. As discussões se concentraram em regulamentação, transferência da simulação para a realidade e os caminhos necessários para ampliar a autonomia em setores como logística, resposta a emergências e mobilidade aérea futura.

Além da competição, o A2RL funciona como um laboratório público de testes científicos, condensando anos de pesquisa em sistemas autônomos em dias de desempenho visível e mensurável. Ao expor sistemas de IA a condições extremas em alta velocidade, o A2RL fornece parâmetros de referência confiáveis ??que influenciam diretamente aplicações no mundo real e reforçam a ambição de Abu Dhabi de se tornar um centro global de pesquisa aplicada, IA e inovação em sistemas autônomos.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126709271/pt/

Alexandra Patel

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

alexandra.patel@edelman.com