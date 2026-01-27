Assine
Grupo Amil recebe certificação Top Employers 2026

O reconhecimento é destinado a organizações que demonstram alto grau de maturidade, consistência e governança em suas políticas de Recursos Humanos.

27/01/2026 14:25

Grupo Amil recebe certificação Top Employers 2026 crédito: DINO

O Grupo Amil recebeu, pelo oitavo ano consecutivo, a certificação Top Employers 2026, concedida pelo Top Employers Institute, referência internacional na avaliação de práticas de gestão de pessoas. 

A certificação resulta de um processo anual de avaliação que analisa práticas de RH em seis domínios estratégicos, como estratégia de pessoas, atração e retenção de talentos, bem-estar, diversidade, aprendizado, engajamento e propósito.

A metodologia do Top Employers Institute baseia-se na análise de políticas formais, indicadores, registros e documentação institucional. As informações fornecidas pelas empresas passam por auditoria independente realizada por especialistas em Recursos Humanos, que validam a coerência entre as respostas apresentadas e as práticas efetivamente adotadas, garantindo precisão e confiabilidade dos dados.

Para o vice-presidente de Pessoas do Grupo Amil, Ricardo Burgos, a certificação funciona como um importante instrumento de diagnóstico e apoio à tomada de decisões estratégicas.

“Esta certificação reforça o compromisso do Grupo Amil com a adoção contínua das melhores práticas de gestão e competitividade de talentos. Ao longo dos últimos oito anos, a pesquisa tem sido utilizada como uma ferramenta estratégica para orientar decisões e sustentar o desenvolvimento da organização”, afirma.

Sobre o Grupo Amil

Desde 1978, o Grupo Amil atua no cuidado à saúde de milhões de pessoas por meio da Amil, com planos médicos e odontológicos voltados a diferentes perfis de clientes, e da Rede Total Care, um sistema de saúde integrado que reúne 19 hospitais e mais de 80 unidades ambulatoriais em todo o país.



Website: http://www.amil.com.br

