Grupo Amil recebe certificação Top Employers 2026

O Grupo Amil recebeu, pelo oitavo ano consecutivo, a certificação Top Employers 2026, concedida pelo Top Employers Institute, referência internacional na avaliação de práticas de gestão de pessoas.

A certificação resulta de um processo anual de avaliação que analisa práticas de RH em seis domínios estratégicos, como estratégia de pessoas, atração e retenção de talentos, bem-estar, diversidade, aprendizado, engajamento e propósito.

A metodologia do Top Employers Institute baseia-se na análise de políticas formais, indicadores, registros e documentação institucional. As informações fornecidas pelas empresas passam por auditoria independente realizada por especialistas em Recursos Humanos, que validam a coerência entre as respostas apresentadas e as práticas efetivamente adotadas, garantindo precisão e confiabilidade dos dados.

Para o vice-presidente de Pessoas do Grupo Amil, Ricardo Burgos, a certificação funciona como um importante instrumento de diagnóstico e apoio à tomada de decisões estratégicas.

“Esta certificação reforça o compromisso do Grupo Amil com a adoção contínua das melhores práticas de gestão e competitividade de talentos. Ao longo dos últimos oito anos, a pesquisa tem sido utilizada como uma ferramenta estratégica para orientar decisões e sustentar o desenvolvimento da organização”, afirma.

Sobre o Grupo Amil

Desde 1978, o Grupo Amil atua no cuidado à saúde de milhões de pessoas por meio da Amil, com planos médicos e odontológicos voltados a diferentes perfis de clientes, e da Rede Total Care, um sistema de saúde integrado que reúne 19 hospitais e mais de 80 unidades ambulatoriais em todo o país.