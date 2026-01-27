Assine
Mundo Corporativo

Capital humano ganha papel estratégico na logística

A digitalização avança nas operações logísticas e o preparo humano segue fundamental para lidar com situações complexas.

27/01/2026 13:49

Capital humano ganha papel estratégico na logística

Apesar do crescimento de automação e IA na logística, a tecnologia não substitui capacidades humanas como tomada de decisão e adaptação a imprevistos, o fator humano continua sendo decisivo para a eficiência das operações logísticas no Brasil. Empresas do setor têm reforçado a qualificação de equipes, a gestão de pessoas e a humanização do atendimento para lidar com imprevistos, manter a qualidade dos serviços e fortalecer a confiança nas relações B2B, especialmente em um cenário de cadeias de suprimento cada vez mais complexas.

Nos últimos anos, a transformação digital ampliou o uso de tecnologias como rastreamento em tempo real, análise de dados e sistemas automatizados em centros de distribuição. Ainda assim, estudos sobre atendimento logístico destacam que a interação humana e a qualidade do atendimento influenciam diretamente a confiança e fidelização do cliente, fatores críticos para relações B2B.

Ainda assim, análises do setor destacam que a presença humana permanece essencial em diversos momentos da prestação do serviço, especialmente em operações de transporte de cargas sensíveis a prazo e a variáveis externas.

Na logística nacional B2B, a tomada de decisão diante de imprevistos, a interpretação de contextos específicos e o relacionamento direto com o cliente continuam dependendo da atuação de profissionais preparados. Nesse cenário, a humanização das atividades logísticas tem sido apontada como um elemento estratégico para fortalecer laços de confiança e garantir soluções adequadas às necessidades de cada operação.

A prestação de serviços de pessoa para pessoa atravessa toda a cadeia logística, do atendimento comercial ao financeiro, passando pela operação em campo, assim como acontece na Cargocenter. O bom senso, a sensibilidade e a flexibilidade humana são considerados atributos fundamentais para lidar com situações que não podem ser totalmente previstas por sistemas automatizados.

Segundo Michael Boff, diretor da Cargocenter

''A maioria dos depoimentos que recebemos dos clientes a respeito de nossa performance é direcionada às nossas pessoas, inclusive citando o nome do colaborador que entregou a experiência ideal. Isso é um sintoma de que pessoas valorizam pessoas e que veículos, equipamentos e tecnologia não são tudo quando falamos de transporte de cargas.''

Empresas que atuam no transporte de cargas têm buscado integrar tecnologia e capital humano de forma complementar. A Cargocenter, que opera no segmento de logística nacional B2B, valoriza o preparo humano como parte da experiência entregue ao cliente, especialmente em operações que exigem respostas rápidas e soluções customizadas.

O papel do motorista, por exemplo, é frequentemente destacado como decisivo na percepção do serviço. A atuação durante a coleta ou entrega, aliada à postura profissional e à capacidade de comunicação, contribui diretamente para a experiência do cliente e para a segurança da operação.

Empresas com cultura organizacional sólida, trilhas de carreira estruturadas e valorização do tempo de casa conseguem preservar conhecimento operacional e manter padrões elevados de atendimento ao longo do crescimento.

A Cargocenter, que vem ampliando sua estrutura operacional, também tem direcionado esforços para o desenvolvimento de profissionais em logística, priorizando a formação interna e a promoção de talentos, além de abrir espaço para jovens profissionais ingressarem no setor. Esse tipo de estratégia contribui para a consolidação de uma cultura forte, transmitida entre gerações de colaboradores.

Em um ambiente cada vez mais automatizado, a humanização das atividades logísticas não é vista como um contraponto à tecnologia, mas como um complemento necessário. O preparo humano continua sendo apontado como fator decisivo para garantir segurança, eficiência e soluções personalizadas quando imprevistos surgem ao longo da operação.



Website: https://www.cargocenter.com.br/

