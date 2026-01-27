Assine
Mundo Corporativo

Consciência ambiental representa o respeito à integridade do meio ambiente

A sustentabilidade é o caminho para garantir um futuro saudável para as próximas gerações.

DINO
DINO
Repórter
27/01/2026 13:49

World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Ecology Care. Hand Embracing Green Leaf and Handmade Globe (World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Eco crédito: Getty Images/iStockphoto

A consciência ambiental é a percepção de que cada ação humana impacta o equilíbrio do planeta. Ela deve estar presente em todos os lugares, principalmente na gestão do lixo, no consumo de água e energia.

Diante de desafios tão complexos, a sustentabilidade é uma prática necessária. Desde a infância, nas escolas, até nas pequenas atitudes cotidianas, é fundamental cultivar uma nova cultura de cuidado com o planeta.

“Durante anos, algumas empresas ignoraram práticas ambientais corretas e realizaram alternativas mais baratas e de curto prazo, como, por exemplo, descartar resíduos de maneira inadequada. Este comportamento resultou em sérios problemas ambientais”, pontua Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Há 51 anos, em 1975, o Dia Mundial da Educação Ambiental foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de promover diretrizes práticas para o desenvolvimento de uma consciência ambiental e interconectada sobre a importância da preservação e sustentabilidade.

A data de 26 de janeiro foi escolhida durante a Conferência de Estocolmo da UNESCO, em Belgrado, evento que foi um marco na construção de uma agenda global.

O consumo consciente não se limita apenas a satisfazer as necessidades imediatas, mas também considera os impactos mais amplos das escolhas no mundo ao nosso redor. “A educação ambiental assume uma relevância estratégica visando capacitar a sociedade para adotar comportamentos mais conscientes para a construção de um futuro sustentável”, conclui Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

