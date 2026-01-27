Assurant amplia atuação no setor automotivo brasileiro

O setor automotivo brasileiro vive um momento de forte crescimento e renovação. De acordo com dados da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave), o setor encerrou o ano de 2025 com 5.124.544 unidades emplacadas, uma alta de 8,02% sobre o ano anterior.

No mercado de carros usados e seminovos, em 2025 as vendas registraram um recorde histórico desde o início da série, em 2011. Foram 18.508.929 unidades comercializadas, alta de 17,3% em relação a 2024, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (FENAUTO). Já no segmento de elétricos e híbridos, a frota circulante no país alcançou 605.781 unidades, conforme dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Diante desse cenário dinâmico e repleto de oportunidades para os consumidores, a Assurant — especialista global em seguros e serviços para veículos novos e usados — vem ampliando sua atuação no Brasil. Com presença nacional, a empresa colabora com montadoras, bancos de montadoras, concessionárias e lojistas de automóveis, oferecendo soluções integradas que acompanham o cliente em toda jornada de aquisição do veículo, seja ele novo ou usado.

“Nossa experiência internacional, aliada a parcerias locais consolidadas, tem contribuído para proporcionar boas experiências de compra aos clientes dos nossos parceiros. Protegemos mais de 55 milhões de veículos em 19 países e estamos presentes em oito das dez principais marcas globais de montadoras, além de manter relações comerciais relevantes com instituições financeiras e redes de concessionárias”, afirma Walter Neto, diretor comercial de automóveis da Assurant no Brasil.

Produtos e serviços

O portfólio da Assurant é amplo e diversificado, com soluções como proteção financeira (prestamista), GAP, Garantia Estendida/Mecânica, Seguro Partes e Conteúdo, Acidentes Pessoais, Seguro Pneus, Roubo de Autopeças, Certificação com Garantia para veículos seminovos (oferecido pela Gestauto) e assistências diversas.

“O seguro prestamista, por exemplo, é essencial para proteger o crédito de quem financia o bem, assegurando o pagamento das parcelas em situações de imprevistos como perda de renda — quita ou amortiza o valor do financiamento em caso de falecimento. Já o seguro de Garantia Estendida é fundamental para manter a tranquilidade do cliente após o término da cobertura de fábrica. O Seguro de Garantia Mecânica é direcionado aos veículos que não estão mais em garantia de fábrica”, explica Walter Neto.

“Outra opção é o seguro GAP, que cobre a diferença entre a indenização paga pelo seguro de casco, em caso de perda total, e o valor original do veículo, conforme nota fiscal e tabela FIPE”, complementa o especialista.

“Nosso objetivo vai além de ampliar a presença da Assurant na oferta de produtos e serviços para o setor automotivo. Desenvolvemos soluções para garantir segurança e proteção aos consumidores, com alternativas viáveis, personalizadas e altamente competitivas. Além disso, investimos em iniciativas estratégicas, como integração sistêmica, automação dos processos de sinistro e apoio de marketing para otimizar as vendas, fortalecendo ainda mais a experiência do cliente e a eficiência operacional”, ressalta.

Certificado para carros usados

A Assurant também atua fortemente no mercado de veículos usados em todo o território nacional, através da unidade de negócios dedicada, a Gestauto, especializada em certificação para automóveis de combustão, elétricos, híbridos e motocicletas. Juntas, oferecem programas de assistência mecânica com cobertura de um ou dois anos.

“Essa certificação agrega valor ao estoque do lojista, pois transmite credibilidade ao consumidor e impulsiona as vendas. Além disso, os programas incluem garantia mecânica e assistência, oferecendo segurança e tranquilidade para quem compra e fortalecendo a competitividade de quem vende”, reforça Neto.

A Gestauto foi adquirida pela Assurant recentemente, complementando o portfólio da Assurant. Além de ampliar também a capacidade operacional ao segmento automotivo, são mais de 150 funcionários dedicados, atuando na parte técnica como no suporte comercial. A Gestauto atual tem mais de 3.700 pontos de vendas, concessionários e lojas multimarcas e já certificou mais de 500 mil veículos.



“Isso demonstra um interesse cada vez maior dos concessionários e lojistas em oferecer veículos certificados, se diferenciando no mercado de venda de veículos usados e criando uma maior fidelidade por parte do consumidor final. Nosso objetivo, ao atuar nesse mercado, é justamente tornar a experiência de aquisição de um carro seminovo mais tranquila e confiável”, afirma. “A aliança estratégica ampliou ainda mais a presença da marca no setor automotivo nacional, fortalecendo a rede de distribuição e diversificando o portfólio de soluções”, finaliza o executivo.

Sobre a Assurant?Global Automotive

A Assurant Global Automotive é a divisão automotiva da Assurant, especializada em soluções de proteção para a indústria automotiva. Atuando em parcerias com montadoras, fabricantes, grandes grupos e concessionárias independentes, agentes, administradoras terceirizadas, instituições financeiras, seguradoras e empresas de tecnologia veicular. Com mais de 60 anos de experiência no setor automotivo, a Assurant protege 56 milhões de veículos, incluindo caminhões e equipamentos pesados. Presente em 19 países, a Assurant Global Automotive oferece serviços como garantia estendida e mecânica, seguros prestamista, franquia, pneus e GAP, além de proteção em casos de roubo de autopeças e conteúdo. A empresa também fornece programas de gestão de seguros, ações de incentivo e treinamento para revendedores, entre outras iniciativas.