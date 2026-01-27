Setor logístico aposta em flexibilidade e ganha agilidade

A pressão por entregas cada vez mais rápidas e personalizadas tem levado empresas do setor logístico a priorizar modelos operacionais flexíveis. A capacidade de adaptação se tornou um diferencial competitivo. Nesse ponto, a logística brasileira vive um momento de transformação impulsionado pelo comportamento do consumidor e pelas exigências do mercado corporativo. O Third-Party Logistics Study 2025, aponta que 61% dos emissores e 73% dos operadores logísticos consideram o gerenciamento de mudanças como aspecto vital no mercado atual, indicando a importância da adaptação e flexibilidade nas operações logísticas diante de pressões do mercado e experiência do cliente.

Nesse contexto, flexibilidade, versatilidade e adaptabilidade passam a ser conceitos centrais na estruturação de serviços logísticos modernos, adotados por empresas do setor, como a Cargocenter, na organização de suas operações. A capacidade de ajustar rotas, prazos e processos conforme a necessidade do cliente, sem comprometer a qualidade, tem sido apontada como um dos principais diferenciais competitivos do setor.

Empresas especializadas em transporte de cargas expressas e soluções personalizadas ilustram essa tendência. A Cargocenter, que atua nacionalmente no transporte aéreo e rodoviário de cargas, é um exemplo de operação estruturada para responder rapidamente a cenários dinâmicos e demandas emergenciais, comuns na logística de alto desempenho.

De acordo com conceitos gerais de gestão da qualidade aplicados a operações logísticas, a flexibilidade operacional refere-se à capacidade de ajustar atividades sem comprometer conformidade com padrões, controle de processos, rastreabilidade ou desempenho eficiente, desde que esses padrões sejam estabelecidos e monitorados.

A Science Direct aponta que a flexibilidade logística está associada a melhor qualidade de serviço e maior capacidade de resposta às mudanças, especialmente em ambientes incertos. A pesquisa indica que tanto a flexibilidade dos processos logísticos quanto a capacidade de adaptação têm efeito positivo sobre a qualidade do serviço logístico e a satisfação do cliente, mesmo quando há condições variáveis no mercado.

No segmento de transporte de cargas, fatores externos como condições climáticas, trânsito, disponibilidade de modais e atuação de terceiros, como agentes de carga e motoristas autônomos, tornam a flexibilidade ainda mais necessária. Empresas como a Cargocenter estruturam suas operações considerando essas variáveis, investindo em tecnologia, monitoramento e capacitação de equipes para tomada de decisão ágil.

Segundo Michael Boff, diretor da Cargocenter:

"Para nós, a flexibilidade vai muito além: é cultura organizacional, é competência comportamental, refere-se à integração de certas capacidades organizacionais na estrutura da empresa, de maneira que essas capacidades se manifestam como atributos operacionais percebidos por clientes e parceiros no desempenho dos serviços."

Em ambientes logísticos com variáveis imprevisíveis, a adaptabilidade nas operações combinada com a manutenção de protocolos padronizados de processos é apontada na literatura como um componente que contribui para a eficiência operacional.

Em operações de entregas super expressas, por exemplo, padrões excessivamente rígidos podem comprometer o atendimento de situações emergenciais. A gestão logística que incorpora flexibilidade baseada em critérios técnicos e em padrões de qualidade pode contribuir para o cumprimento de prazos acordados, manutenção de segurança operacional e níveis consistentes de qualidade de serviço.

Em operações logísticas cada vez mais complexas e amplas, a manutenção de capacidades de resposta e adaptação contínuas é tratada em literatura setorial como um elemento importante para a competitividade, já que permite alinhar processos às exigências variáveis do mercado e dos clientes ao longo do tempo.