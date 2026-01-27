Prêmio Japão 2026: dois cientistas americanos e um cientista japonês premiados

A Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do Prêmio Japão 2026 às 13h00 do dia 21 de janeiro de 2026. A Prof. Cynthia Dwork (EUA) recebeu o Prêmio Japão na área de eletrônicos, informações e comunicação. O Prof. Shizuo Akira (Japão) e o Prof. Zhijian "James" Chen (EUA) receberam o Prêmio Japão na área de ciências biológicas.

No Prêmio Japão deste ano, a Prof. Dwork foi reconhecida por sua contribuição em importantes pesquisas para a construção de uma sociedade digital ética, incluindo privacidade diferencial e equidade. O Prof. Akira e o Prof. Chen foram reconhecidos por sua descoberta do mecanismo de sensoriamento de ácidos nucleicos pelo sistema imunológico inato.

Para o Prêmio Japão 2026, a Fundação pediu a aproximadamente 16.000 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo para que nominassem pesquisadores que trabalhem nas áreas de premiação deste ano. Recebemos 107 nominações para a área de eletrônicos, informações e comunicação, e 185 nominações para a área de ciências biológicas. Os vencedores deste ano foram selecionados entre um total de 292 candidatos nomeados.

Sobre o Prêmio Japão

A criação do Prêmio Japão em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio com reconhecimento internacional que contribuiria para o desenvolvimento científico e tecnológico ao redor do mundo. Com o suporte de várias doações, The Japan Prize Foundation foi endossada pelo Governo em 1983.

O Prêmio Japão é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que, com feitios criativos e dramáticos, ajudam o progresso nas suas áreas e contribuem significantemente para o alcance da paz e prosperidade de toda a humanidade. Os pesquisadores em todas as áreas da ciência e tecnologia são elegíveis ao prêmio, com duas áreas selecionadas todo ano, considerando as tendências atuais quanto a desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, um candidato de cada área é premiado e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio monetário. A cerimônia de premiação conta com a presença do Imperador e da Imperatriz reinantes, chefes dos três poderes do governo e outros oficiais relacionados, além de representantes de várias outras partes da sociedade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126736311/pt/

Escritório de Relações Públicas do Prêmio Japão

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

japanprize@ml.prap.co.jp