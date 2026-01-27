A MSCI consultará sobre uma possível reclassificação da Grécia para o status de Mercado Desenvolvido

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) anunciou hoje o lançamento de uma consulta sobre uma proposta de possível reclassificação da Grécia do status de Mercado Emergente para o status de Mercado Desenvolvido em uma única etapa, com implementação prevista para a Revisão de Índices de agosto de 2026.

Como parte da Revisão de Classificação de Mercados da MSCI 2025, a MSCI reconheceu que o mercado grego avançou no alinhamento com os padrões de acessibilidade comumente observados em Mercados Desenvolvidos da Europa e que a Grécia também atende aos critérios de Desenvolvimento Econômico exigidos para o status de Mercado Desenvolvido. No entanto,àépoca, a Grécia não atendiaàregra de persistência de Tamanho e Liquidez, que exige que um número mínimo de cinco empresas atenda aos critérios do Índice Padrão de Mercado Desenvolvido em cada uma das últimas oito Revisões de Índices para que uma reclassificação para cima seja considerada.

A MSCI trata os países europeus, classificados como Mercados Desenvolvidos, como uma única entidade para fins de construção e manutenção de índices. Essa abordagem reflete o alto grau de integração observado entre os mercados acionários europeus, incluindo infraestrutura de mercado harmonizada, alinhamento regulatório e acessibilidade transfronteiriça. Em conformidade com esse arcabouço, a MSCI solicitou feedback dos participantes do mercado sobre se a regra de persistência prevista nos Requisitos de Tamanho e Liquidez deveria ser aplicadaàGrécia ao consultar sobre sua possível reclassificação para o status de Mercado Desenvolvido.

O recente feedback fornecido por investidores institucionais internacionais apoia a decisão de dispensar a regra de persistência de Tamanho e Liquidez no caso da Grécia e de prosseguir com o lançamento de uma consulta para sua possível reclassificação ao status de Mercado Desenvolvido. Os participantes do mercado observaram que o tamanho do mercado grego está alinhado ao de outros Mercados Desenvolvidos menores, não havendo problemas quantoàreplicabilidade do índice.

“Os investidores percebem a União Europeia como um bloco econômico e financeiro altamente integrado, o que torna o tratamento diferenciado da Grécia na classificação de mercados algo inconsistente”, afirmou Raman Aylur Subramanian, chefe de Classificação de Mercados e Taxonomias. “O crescimento da liquidez de negociação e as reformas de acessibilidade implementadas nos últimos anos alinharam a Grécia de forma mais estreita aos padrões dos mercados europeus desenvolvidos, justificando uma consulta sobre sua possível reclassificação.”

A MSCI recebe contribuições dos participantes do mercado sobre essa proposta de reclassificação até 16 de março de 2026 e anunciará sua decisão até 31 de março de 2026. Para participar da consulta, envie seu feedback por meio de uma pesquisa online disponível em: https://www.msci.com/consultation-Greece

Mais detalhes podem ser encontrados no documento de consulta disponível em www.msci.com/index-consultations.

-Fim-

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

O processo para enviar uma reclamação formal sobre o índice pode ser encontrado na página de regulamentação do índice no site da MSCI em: https://www.msci.com/index-regulation.

