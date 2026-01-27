Com vendas em alta, consórcio é opção de acesso a veículos eletrificados

As vendas de veículos eletrificados (híbridos e 100% elétricos) seguem em alta no Brasil. Segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), em 2025 o setor registrou crescimento de 26% nas vendas, em comparação com o ano anterior. Ao todo o mercado de eletrificados fechou o ano com mais de 223 mil unidades vendidas. Só em dezembro foram mais de 33 mil emplacamentos. Os dados mostram que foi o melhor mês da história da eletromobilidade no país.

Dentre os principais fatores que motivam os brasileiros a buscar cada vez mais por veículos elétricos está o custo operacional e de abastecimento reduzido, incentivos governamentais e preços competitivos. Outro aspecto é a sustentabilidade e o avanço do aquecimento global. As notícias têm gerado uma maior consciência da importância dos cuidados ao meio ambiente e uma procura por incorporar hábitos de responsabilidade socioambiental.

Com o veículo mais barato no mercado tendo o seu valor inicial a partir de R$ 99 mil, o consórcio se torna uma opção para quem deseja adquirir um automóvel eletrificado. A modalidade permite que os interessados escolham cartas de crédito em valores de acordo com o seu poder de compra, passando a concorrer a sorteios mensais ou, ainda, utilizar parte do recurso próprio que seria gasto na aquisição do veículo e fazer uma oferta de lance e, assim, antecipar a contemplação e a aquisição do bem, sem prejudicar o orçamento familiar ou empresarial.

José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, aponta que a modalidade permite a aquisição de veículos em todo território nacional. “Além disso, também é possível utilizar a carta de crédito para realizar a quitação do saldo devedor do automóvel adquirido anteriormente por meio de financiamento tradicional”, explica. “O consorciado pode ser contemplado tanto nos sorteios mensais quanto pela oferta de lances livres ou fixos. Além disso, é possível utilizar parte do valor da carta de crédito para compor o lance ofertado, modalidade conhecida como lance embutido”, destaca.

Troca de chaves

O Consórcio Nacional Bancorbrás oferece o lance “troca de chaves”. Nessa modalidade, o cliente pode utilizar o valor de referência do seu veículo na tabela FIPE para fazer sua oferta, de acordo com o seu segmento, sem precisar alienar em garantia o bem atual. Em caso de contemplação, o valor apresentado será deduzido integralmente do crédito, sem que o consorciado precise desembolsar recursos próprios. “Essa opção amplia as possibilidades de contemplação, ao permitir que o consorciado possa ofertar lance de valor mais elevado, sem a necessidade de aporte financeiro imediato. É uma alternativa que traz mais flexibilidade e facilita o planejamento de quem deseja trocar de automóvel de forma mais eficiente”, afirma o Diretor.

Como funciona o consórcio?

No consórcio, os participantes são reunidos em grupos e contribuem mensalmente com um valor previamente definido por um período determinado, formando uma poupança coletiva para aquisição de bens e serviços. Todos os meses, os consorciados podem ser contemplados por meio de sorteios ou pela oferta de lances, com a possibilidade de utilizar parte da carta de crédito no valor ofertado. O sorteio estabelece apenas a ordem de contemplação, já que, ao final do prazo do grupo, todos os participantes recebem o crédito.

A prestação do consórcio é composta pelo fundo comum, montante destinado à formação da poupança para a aquisição do bem, pela taxa de administração, pelo fundo de reserva e, quando contratado, pelo seguro. No caso dos consórcios de veículos, o valor das parcelas é reajustado anualmente conforme a variação do índice de preços previsto em contrato, com o objetivo de preservar o poder de compra dos consorciados que ainda serão contemplados com o crédito.