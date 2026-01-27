Investimento em tecnologia acelera ritmo em produção gráfica

O relatório divulgado recentemente pela Consultoria Smithers apontou impactos significativos no ramo gráfico global devido ao avanço da produção de embalagens, tecnologia em impressão digital e no estilo de vida sustentável do consumidor moderno que busca opções gráficas sustentáveis. Segundo esse relatório, o valor do mercado global de produção de embalagens, impressão digital e sustentabilidade deve crescer de US$ 868 bilhões em 2025 para US$ 969,7 bilhões até 2030.

A Smithers revela que esse avanço se concentra em materiais de alto valor agregado como embalagens, rótulos e materiais funcionais no dia a dia do consumidor moderno. E a projeção mostra que até 2030, cerca de dois terços do mercado de impressão global serão representados não só pelas embalagens e rótulos, mas também pelos materiais para ponto de venda.

O levantamento deste relatório da Smithers mostra que só considerando o sistema de impressão digital, as perspectivas são de um crescimento mais acelerado que pode saltar de US$ 194,3 bilhões em 2025 para US$ 244,6 bilhões em 2030.

Com estimativas positivas, gráficas brasileiras estão apostando em tecnologia e inovação para acompanhar esse crescimento global, como é o caso da gráfica GIV Online que atua com impressão offset e digital há mais de três décadas.

A Gráfica Online GIV que possui um parque gráfico na região metropolitana de São Paulo, investiu no último semestre de 2025 na nova Mesa Plana de alta performance. A empresa reforça a expectativa global do avanço da impressão digital com investimento de quase R$ 200 mil em tecnologia na produção de materiais em poliondas e PVC para produtos de pontos de vendas, além de outras peças voltadas para brindes personalizados.

Em conversa com Aloísio Verdugo, responsável pelo Desenvolvimento de Produtos da GIV Online, ao realizar vários testes de impressão com a nova tecnologia digital, também explica que a mesa plana recém-adquirida realiza impressão direta em superfícies planas, rígidas ou semi-rígidas, contando com uma luz UV que permite a curagem da tinta instantaneamente.

Aloísio conta que, antes, a impressão era feita em um outro substrato o qual era aplicado em uma placa, sendo ela PVC ou poliondas, e levava cerca de um dia para a secagem da tinta, e assim, dar sequência na produção. Isso impactava nos prazos e na hora/máquina. Agora, com a nova impressora plana, a impressão é direta na placa e a curagem é realizada na hora graças à tecnologia UV. Esse mecanismo moderno e avançado impacta diretamente na qualidade com impressões nítidas, acabamento fosco e velocidade na produção.

“Com mais agilidade no nosso sistema produtivo, podemos atender um volume maior de pedidos e ofertar uma redução de preços já que essa nova tecnologia representa um aumento de quase 180 m²/h ou mais no volume de produção”, detalha Aloísio da Gráfica GIV.

O relatório da Smithers explica ainda que a tecnologia inkjet também é outro ponto que gera efeito positivo no cenário mundial, a qual responde por 72% das vendas atuais de novas máquinas digitais, percentual que deve atingir 81,9% até 2035. O mecanismo que confere alta velocidade linear dos sistemas inkjet de alta produtividade alcançaram 410 metros/minuto em 2024 e tem a perspectiva de chegar a 500 m/min até 2030, mesmo nas máquinas de maior largura.

Com isso, gráficas do Brasil e do mundo estão sempre atentas em soluções robóticas que otimizem cada vez mais o processo de produção para sempre aliar qualidade e velocidade, capaz de atingir os melhores preços e prazos do ramo gráfico industrial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Desenvolvedor de Produtos da GIV acredita que com essa nova tecnologia UV da mesa plana, a procura por materiais para divulgação de ponto de venda deve ampliar de 10 a 22% até dezembro deste ano, o que pode ser um pontapé inicial dentro do cenário global que prevê os US$ 244,6 bilhões até 2030.