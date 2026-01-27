Concurso da Caixa tem prova neste domingo: vagas em todo o país

A seleção nacional da Caixa Econômica Federal reúne milhares de inscritos e terá aplicação simultânea das provas em todo o país neste domingo (1º). A aplicação marca a reta final de preparação para o concurso, que figura entre os mais aguardados do ano no setor bancário. O certame registrou 77.807 inscritos, conforme divulgado pela Cesgranrio, e prevê etapas objetivas, discursivas e classificatórias, conforme o que está estabelecido em edital. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

A seleção tem abrangência nacional, com aplicação em todas as capitais e no Distrito Federal, além de locais de prova distribuídos em todas as regiões do país. O edital contempla vagas para diferentes especialidades técnicas, com lotação conforme a necessidade da instituição.

Panorama do concurso Caixa

O concurso da Caixa contabiliza 77.807 inscrições, com maior concentração nos cargos de engenheiro civil e arquiteto. Na distribuição regional, São Paulo e Minas Gerais concentram o maior número de candidatos inscritos, refletindo a densidade populacional e o volume de profissionais nas áreas contempladas pelo edital.

Ao todo, o edital prevê 184 vagas imediatas, além de 552 oportunidades em cadastro de reserva, distribuídas entre os seguintes cargos: Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho. As vagas abrangem diferentes especialidades técnicas e exigem formação de nível superior.

Como será a prova objetiva da Caixa



A prova objetiva será aplicada no domingo, 1º de fevereiro, com duração total de cinco horas. O exame é composto por 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

O bloco de conhecimentos básicos abrange conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Conhecimentos e Comportamentos Digitais, Comportamentos Éticos e Compliance e Noções de Probabilidade e Estatística. Conforme o edital, será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% em qualquer uma das duas partes da prova.

Orientações finais para o dia da prova

Para o dia de aplicação das provas, as regras previstas exigem atenção aos procedimentos obrigatórios. É permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, além da apresentação de documento oficial de identificação com foto.

A entrada com aparelhos eletrônicos é permitida apenas se estes permanecerem desligados e acondicionados conforme orientação da fiscalização. Também é permitido portar alimentos leves, desde que acondicionados adequadamente. A recomendação operacional prevê a chegada antecipada ao local de prova, considerando eventuais variações no deslocamento urbano.

Como está a concorrência do concurso Caixa

A concorrência geral do certame é de 106 candidatos por vaga, considerando apenas as vagas imediatas. O cargo de engenheiro civil, que concentra o maior número de vagas (103), também registra o maior volume de inscritos, com mais de 36 mil candidaturas.

Nesse cargo, a relação candidato/vaga chega a 355 candidatos por vaga, considerando apenas as vagas imediatas, ou 88,96 candidatos por vaga quando somadas as oportunidades do cadastro de reserva. No outro extremo, o cargo de médico do trabalho registra 899 inscritos, com uma concorrência média de 9,36 candidatos por vaga, considerando vagas imediatas e cadastro de reserva.

Calendário oficial do concurso Caixa

O cronograma do concurso da Caixa Econômica Federal estabelece as próximas datas do certame:

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 1º/02/2026

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 02/02/2026

Prazo para interposição de recursos contra questões e/ou gabaritos: 02 e 03/02/2026

Prazo para acerto cadastral no site da Cesgranrio: 03/02 a 06/05/2026

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta: 05/03/2026

Divulgação dos resultados das provas objetivas, notas preliminares da discursiva e convocação para avaliação de títulos: 11/03/2026

Vista da prova discursiva e pedido de revisão das notas preliminares: 11 e 12/03/2026

Envio dos títulos (via upload): 11 e 12/03/2026

Resultado dos pedidos de revisão da discursiva e resultado preliminar da avaliação de títulos: 14/04/2026

Convocação para heteroidentificação: 15/04/2026

Prazo para recursos contra o resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 e 16/04/2026

Procedimento complementar de verificação para candidatos negros, indígenas e quilombolas: 26/04/2026

Divulgação do resultado dos recursos da avaliação de títulos: 29/04/2026

Previsão de divulgação do resultado final: 26/05/2026



Próximas etapas do concurso

Após a aplicação das provas objetiva e discursiva, o cronograma prevê a divulgação dos gabaritos oficiais no dia 2 de fevereiro. O prazo para interposição de recursos contra questões e gabaritos se estende até 3 de fevereiro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.



Além das provas escritas, o certame inclui avaliação de títulos, com envio de documentos previsto para 11 e 12 de março, e procedimentos de verificação das condições declaradas para candidatos cotistas, programados para ocorrer ao longo de abril. A divulgação do resultado está prevista para 26 de maio de 2026.