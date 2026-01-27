Giuliana Flores inaugura nova loja no Jardim Marajoara, em São Paulo

A Giuliana Flores segue em ritmo de expansão em 2026, com a inauguração de mais uma loja de rua. O novo empreendimento fica localizado na Avenida Washington Luís, nº 1708. A unidade conta com aproximadamente 120 metros quadrados de área, cuidadosamente planejada para proporcionar uma experiência de compra confortável, funcional e alinhada ao padrão da marca. De acordo com a empresa, a escolha pelo Jardim Marajoara se deu pelo perfil residencial do bairro, com forte circulação de público.

A expectativa da marca é ampliar significativamente a presença no bairro e arredores, fortalecendo o reconhecimento local e gerando novas conexões com clientes que buscam praticidade, qualidade e agilidade. A loja também atua como um ponto de apoio para a operação logística da região, buscando contribuir para uma experiência ainda mais eficiente.

O estabelecimento foi concebido para proporcionar uma experiência fluida e sensorial, com layout contemporâneo, exposição estratégica dos produtos e atendimento consultivo, reforçando o posicionamento da empresa como uma plataforma completa de presentes, com curadoria de itens pensados para diferentes ocasiões e momentos do dia a dia. Nesse ambiente, o cliente é convidado a vivenciar uma jornada de compra mais emocional, detalhada e intencional. Além dos tradicionais arranjos e buquês, a loja oferece um portfólio diversificado de parcerias exclusivas com marcas premium, ampliando as possibilidades de presentes afetivos para todas as ocasiões e datas comemorativas.

A abertura da loja no Jardim Marajoara faz parte de um plano estruturado e consistente de expansão física da Giuliana Flores. O foco está em crescer de forma estratégica, sustentável e alinhada ao posicionamento da marca, levando as lojas para regiões com forte potencial de consumo e conexão com o público.

A empresa chega à sua 20ª unidade, expandindo ainda mais a presença no varejo físico. A nova loja se junta às unidades já estabelecidas em locais como Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Ipiranga, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Tatuapé e Vila Nova Conceição, entre outros. A marca também tem três modelos de boutique, dois quiosques próprios e cinco franqueados.

Com um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados localizado em São Caetano do Sul (SP), a empresa consegue entregar até 85% dos pedidos em até uma hora. Outro destaque são as máquinas de venda automática em locais estratégicos da capital e da Região Metropolitana, sendo uma no Shopping Penha e duas nos terminais 2 e 3 de desembarque do Aeroporto de Guarulhos.

“A inauguração da nova loja no Jardim Marajoara representa mais um passo estratégico no crescimento da companhia e reflete nossa decisão de estar cada vez mais próximos das pessoas, em regiões com alto potencial de relacionamento e recorrência, oferecendo uma experiência física alinhada ao padrão de excelência da marca. Nascemos no mundo físico, crescemos com força no e-commerce e agora avançamos para um modelo omnichannel mais maduro, no qual as lojas físicas atuam como pontos de experiência, proximidade e fortalecimento do relacionamento com o consumidor”, compartilha Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.